Bingöl'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Bingöl\'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Bingöl'de düzenlenen anma programlarına katılan Vali Usta, deprem felaketinin etkilerini ve yardım çalışmalarını anlattı.

06.02.2025 18:09  Güncelleme: 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de düzenlenen programlarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Bingöl'de bir dizi programlarlar düzenlendi. İlk olarak merkez Ulu Camii'nde kılınan sabah namazını müteakip depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okutuldu, dualar edildi. İl Müftülüğünce düzenlenen ve Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı program sonrasında Kızılay tarafından lokum ve çorba dağıtıldı.

Daha sonra şehir mezarlığı ziyareti gerçekleştirildi. Vali Usta ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın katıldığı ziyarette 6 Şubat depremlerinde Adana'da vefat eden ve Bingöl'de defnedilen Bayındır ailesinin mezarları ziyarete edilerek karanfil bırakıldı, dualar edildi. Depremde hayatını kaybeden Bayındır'ın yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileklerini ileten Vali Usta, 'Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

6 Şubat Anma Programı kapsamında son olarak valilik toplantı salonunda basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Usta, "06 Şubat 2023 Saat 04: 17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem felaketinde 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemizde 38901 bina ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Müdahale çalışmaları kapsamında 93 ülkeden 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi" diye konuştu.

Usta, "İlimizden deprem bölgesine yardımlar kapsamında 222 tır, 68 kamyon, 11 kamyonet ve 144 pikap ile 3 bin 681 personel, 480 hizmet aracı, 84 iş makinesi, 30 ambulans, umke, 9 arama kurtarma, itfaiye aracı görevlendirilmiştir. İlimizde 5 bin 37 bina 20 bin 228 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit çalışmaları neticesinde toplamda 12 bin 599 bağımsız bölümde az, orta, ağır ve acil yıkılacak hasarlı yapı tespit edilmiştir. Yıkılan ve yıkılması gereken bağımsız bölümlerin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92'dir. Hak sahipleri konutlarının yapımı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yapılacak olup, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve müşavir firma aracılığıyla yer seçimi çalışmalarına başlanılmıştır. Toplam nakdi yardım ödemesi 240.218.500,00 TL'dir. Ayrıca, ocak 2025 İtibariyle 786 aileye aylık 7 bin 500 TL kira yardımı devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Deprem, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:46 İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var İzmir için uykuları kaçıracak uyarı: Ciddi bir tsunami riski var
22:46 Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını ’hazırım’ diyerek duyurdu Zelenskiy, savaşa son verebilecek kararını 'hazırım' diyerek duyurdu
22:18 Anne babalar dikkat Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor Anne babalar dikkat! Bu iki markanın ürünleri resmen ölüm saçıyor
21:54 Kartpostallık görüntüler İstanbul’a lapa lapa kar yağdı Kartpostallık görüntüler! İstanbul'a lapa lapa kar yağdı
20:55 MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kalp kapağı değiştirildi MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kalp kapağı değiştirildi
09:48 Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti Etil alkolün piyasaya arz şartları değişti
09:43 Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti Bitcoin yatırımcısı dev şirket isim değişikliğine gitti
09:42 Diyarbakır’da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor Diyarbakır'da ağır hasarlı binada yaşayan 5 aile taşınamıyor
09:38 Uludağ’a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
09:31 Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor Güvenli liman altın yeni rekorlar kırıyor
09:16 Demet Akalın’dan Sibil Çetinkaya’ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş Demet Akalın'dan Sibil Çetinkaya'ya sert tepki: Yüzü puf böreği gibi şiş
09:15 Serdar Aziz’den Fenerbahçe’ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye dönüş mesajı: Para pul umurumda değil
08:55 Ege’de iki saat içinde 7 deprem Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı Ege'de iki saat içinde 7 deprem! Bölgeye askeri çıkarma gemileri yollandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2025 03:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'de Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.