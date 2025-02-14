Bingöl\'de Otobüs Kazası: Vali Yaralıları Ziyaret Etti

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Bingöl Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta, dün otobüs kazasında yaralanan ve hastanede tedavileri süren vatandaşları ziyaret etti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bingöl- Diyarbakır kara yolu Genç ilçesi çıkışı Doğanca köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan 33 CFU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 5 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vali Dr. Ahmet Hamdi Usta, bugün Bingöl Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıları ziyaret etti. Ardından açıklamalarda bulunan Vali Usta, "Bugün Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılarımızı ziyaret ettim. Hepsinin durumu iyi, doktorlarımızdan sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Dün tedbir amaçlı hastanede yatan bazı yaralılarımızın bugün yürüyerek taburcu olduklarını söylediler. Sevgili Bingöllüler, ortak noktaları neydi, biliyor musunuz? Hepsinin de yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla 'Emniyet kemeri hayat kurtarır' cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşamki kazada bir kez daha tescillenen, hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerlerinizi takmayı ihmal etmeyiniz. Bilin ki emniyet kemeri hayat kurtarır" dedi. - BİNGÖL