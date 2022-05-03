Bingöl'de protokol bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl'de protokol bayramlaştı

03.05.2022 00:58
Bingöl'de protokol bayramlaştı

Bingöl'de Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Bingöl'de Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi.

Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı düzenlendi. Merkez Polis Evi'nde düzenlenen programa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri, STK temsilcileri ve siyasi parti il başkanları katıldı. Programda bayramlaşma faslının ardından ikramlar yapıldı. - BİNGÖL

YORUMLAR
500
Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi Mut'ta bayramlaşma töreni düzenlendi Bingöl'de bayramda helikopter destekli trafik denetimi Bingöl'de bayramda helikopter destekli trafik denetimi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ramazan Bayramı, Bingöl, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bingöl'de protokol bayramlaştı - Son Dakika


Son Dakika
23:47 Çocuklarına bayram ziyaretine giden adam, eski eşini bıçaklayarak öldürdü!
23:36 Kanserle savaştığı öne sürülen Putin'in sağlık durumu nasıl? Lavrov, Rus liderin görüştüğü liderleri işaret etti
23:21 Savaşın 68. gününde iki Rus gemisi Bayraktar TB2 tarafından vuruldu
23:01 UEFA'nın Rusya'ya yaptırım uygulaması Türk takımlarının işine yaradı! İşte ekiplerimizin yeni Avrupa haritası
22:36 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, Ibiza tatilinden arka arkaya bikinili pozlarını paylaştı
22:10 CHP'li Tanal, Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti! Kavala: Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi
21:24 Galatasaray'da seçim, 11 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek
21:11 Şanlıurfa'da 16 yaşındaki çocuk annesi ile tartışan babasını balyoz kullanarak öldürdü
20:21 Internet Explorer kapatılıyor! Microsoft 15 Haziran'ı işaret etti
20:14 Ülkemizde 2 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 8 kişi vefat etti, bin 344 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 01:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'de protokol bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement