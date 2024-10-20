Bingöl\'de Yahya Sinvar İçin Gıyabi Cenaze

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar için Bingöl'de gıyabi cenaze namazı kılınıp, taziye çadırı kuruldu. Gazzeli Muhammed Hamdia ve Nihad Abunnaser de taziye çadırında taziye kabulü yaptı.

Program, yapılan duanın ardından sona erdi. - BİNGÖL