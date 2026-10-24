Bingöl Üniversitesi eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdülaziz Beki İstanbul'da öldü - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdülaziz Beki İstanbul'da öldü

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Bingöl Üniversitesi eski rektör yardımcısı Prof. Dr. Abdülaziz Beki İstanbul\'da öldü
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Bingöl Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Abdülaziz Beki, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 25 Ekim Pazar günü Bingöl'e getirilip Gözer Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedilecek.

Bingöl'ün kanaat önderlerinden Prof. Dr. Abdülaziz Beki, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

1945 yılında Bingöl'ün Gözer köyünde dünyaya gelen Prof. Dr. Abdülaziz Beki, medrese eğitiminin ardından Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu. Müftülük ve yurt dışı din hizmetleri görevlerinde bulunan Beki, akademik çalışmalarını İslam hukuku alanında sürdürdü. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde profesör olarak görev yapan Beki, 2011 yılında Bingöl Üniversitesine geçti. Üniversitede rektör yardımcılığı ve İlahiyat Fakültesi dekanlığı görevlerinde de bulunan Beki, 2016 yılında emekli oldu.

"Gözer köyünde defnedilecek"

Prof. Dr. Abdülaziz Beki bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beki'nin cenazesi, 25 Ekim Pazar günü Bingöl'e getirilecek. Öğle namazının ardından Gözer Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Beki, köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: İHA
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