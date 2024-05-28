Bingöl Üniversitesi Öğrencileri, Gazze\'ye Yardım İçin 81 Bin 190 TL Bağışladı

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Bingöl Üniversitesi öğrencileri, yardım etkinliğinden elde ettikleri 81 bin 190 lira geliri Gazze'ye gönderilmesi için Bingöl Umut Kervanı Derneğine bağışladı.

Bingöl Üniversitesi öğrencileri, 7 Ekimden bu yana İsrail tarafından Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralanan vatandaşlar için seferber oldu. Öğrenciler, düzenledikleri yardım etkinliğinden gelen 81 bin 190 lirayı Filistin'e gönderilmesi için Bingöl Umut Kervanı Derneğine verdi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Bingöl Umut Kervanı Derneği Başkanı Murat Yıldırım, Filistin için yapılan her çalışmanın değerli olduğunu vurgulayarak, özellikle maddi destekte bulunma çağrısını yineledi. Herkesin kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Bingöl Üniversitesi Gençlik Kulüplerimizin Filistinli, Gazzeli kardeşlerimiz için yapmış oldukları etkinlikten elde ettikleri gelirlerini Umut Kervanına getirerek Filistinli kardeşlerimize ulaştırmak üzere bize bıraktılar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları bu emekten dolayı Allah razı olsun. Bizler de inşallah en kısa sürede Gazzeli kardeşlerimize ulaştırmak üzere bu parayı göndereceğiz. Bir nebzede olsa Filistinli kardeşlerimizin dertlerine derman olacağız inşallah" dedi. - BİNGÖL