Binlerce Yörük Kartal Gölü ve Eren Günü etkinliklerinde buluştu

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Binlerce Yörük 7 asırlık geleneği Sanrıdas Dağının 2300 rakımlı zirvesinde yaşattı

Beyağaç Belediyesi Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri farklı bölgelerden binlerce Yörüğü bir araya getirdi

DENİZLİ - Denizli'de Beyağaç Belediyesi tarafından düzenlenen 7 asırlık Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri geniş bir katlımla gerçekleşti. Geceyi 2300 rakımlı Sanrıdas Dağının zirvesindeki Kartal Gölü kenarında kurdukları çadırlarda geçiren Yörükler, patikadan yürüyerek ulaştıkları Eren Dede türbesinde bereket ve sağlık için dua etti.

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde bulunan 2300 rakımlı Sandıras Dağı zirvesinde 7 asırdan bu yana yapılan Kartal Gölü ve Eren Günü etkinlikleri, bu yılda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Beyağaç Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen geleneksel etkinlikler, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen binlerce Yörüğü bir araya getirdi. Dağın zirvesindeki Kartal Gölü etrafında kurdukları çadırlarda geceleyen Yörükler, belediye tarafından organize edilen Sadi Cesuroğlu konseriyle eğlenceli anlar yaşadı.

Ağustos ayında olunmasına rağmen serin bir gece geçiren binlerce kişi, sabah erken saatlerde yaklaşık 5 kilometrelik patika yoldan ilerleyerek Çiçek Baba zirvesindeki Eren Dede türbesine yürüyerek ulaştı. Burada bulunan 42 metre uzunluğunda 4 metre genişliğindeki mezarın başında yapılan duaların ardından kurbanlar kesildi. 7'den 70'e her yaş grubundan insanların yer aldığı katılımcılar, türbe ziyaretinin ardından aynı güzergahtan geri dönerek Kartal Gölünde buluştu. Etkinliğe Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ile birlikte katılan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, katılımcıları kurdukları çadırlarında ziyaret etti.

"Bu etkinliğin asırlar sonra da devam etmesini diliyorum"

Kartal Gölü ve Eren Günü etkinliklerine katılım bu yıl geçen yıllara göre çok yüksek olduğuna işaret eden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Bu etkinliğimiz uzun zamanlardan beri devam eden, yaklaşık 700-800 yıldır süre gelen bir etkinliğimiz. Bu yılda dün akşamdan beri Kartal Gölünün çevresinde toplandık. Orada ufak tefek eğlenceli anlar oldu. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla beraber Eren Dede türbesine doğru yola çıktık. Daha yolun yarısındayız. Eskiden buralarda su akardı, su olurdu. Burada 5 dakika dinlenir, ardından ise yolumuzu devam ederdik ancak bu yıl havaların sıcaklığından dolayı sular kesilmiş. Şimdi yolumuzu devam edeceğiz. Az sonra ise Eren Dede türbesinde olacağız. Orada dualarımızı edeceğiz. Ardından şükür namazı kılıp, tekrar Kartal Gölüne geri döneceğiz. Burada bazı vatandaşlarımız poşetlere toprak almaya taş almaya çalışıyor. Aldıkları toprağı, kendi arazilerinin içine karıştıracaklar. Taşları da buğday ambarlarının içlerine koyacaklar. Buradan alınan toprağın arazilere bereket getireceği, ambara koydukları taşların da kazancın bereketinin artacağına inanılır. Zirvedeki mezarın başında dileklerinin kabul olması, sağlıklı ve bir hayat yaşanması için dualar edilip, kurbanlar kesiliyor. Buraya gelen insanlar, burada yaptıkları ritüelin yıl boyunca kendilerine bereket sağlık ve mutluluk getirdiğine inanıyor. İnşallah bundan 700 yıl sonra da bu etkinlik yapılır" dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kartal Gölü kenarına çadır kurarak etkinlikte yerini alan Ahmet Akakça, "Geleneksel bir Eren şenliği için her sene geldiğim gibi yine geldim. Şuan dinlenme alanındayız. Sabah erkenden kalktık. Hep beraber Eren Dede türbesinin olduğu yere gittik. Orada dualarımızı yaptık. Adağımızı aldık ve getirdik. Biraz önce kestik ve afiyetle hep beraber yiyeceğiz. Kartal Gölü buranın en yüksek merceğinde ve en rahat kamp alanlarından bir tanesi. Bu özel şenliği yıllardan beri Belediyemiz ve katılanlar ileri nesilleri aktarılması için elimizden geleni yapıyoruz. Bir amaç için geliyoruz. Sadece eğlenmek için değil bu şenliğe katılmak için geliyoruz" şeklinde konuştu.