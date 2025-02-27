"Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesine Patnos'ta yoğun ilgi - Son Dakika
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"Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesine Patnos'ta yoğun ilgi

"Bir Bilenle Bilge Nesil" Projesine Patnos\'ta yoğun ilgi

Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Genç Memur-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırmayı, kültürel değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefleyen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin 2.ayağı Patnos'ta yoğun ilgiyle karşılandı.

27.02.2025 12:52
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Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şubesi, Genç Memur-Sen ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle başlatılan ve öğrencilerin okuma alışkanlıklarını artırmayı, kültürel değerleri yeni nesillere aktarmayı hedefleyen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesinin 2.ayağı Patnos'ta yoğun ilgiyle karşılandı.

Patnos Şehit Polis Taha Yasin Biçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Patnos Alparslan Anadolu Lisesi ve Patnos Selahattin Eyyubi Fen Lisesi Öğrenci ve Danışman öğretmenleri, Okul-Kurum amirleri, Sivil Toplum kuruluşu Temsilcileri ve basın mensuplarının katılımlarıyla Patnos Selahaddin Eyyubi Fen lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen Projenin ikinci ayağı da Patnos'ta yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Fahri Güzel'in konuşmacı olarak katıldığı projenin ikinci ayağında Taha Kılınç'ın Seyrüsefer adlı eserinin danışman öğretmen ve öğrenciler eşliğinde kitap kritiği gerçekleştirildi. Eğitim-Bir-Sen Ağrı Şube Başkanı Süleyman Gümüşer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Kitabın İkramı Bizden İkra'sı Sizden"olsun düsturundan hareketle geleceğimizin teminatı gençlerimiz için bu projeyi büyük bir gayretle yürütüyoruz. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize, okul yöneticilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Patnos İlçe Temsilcisi Ayhan Keleş açılış konuşmasında öğrencilerin milli ve manevi değerler ekseninde eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek," Bir Bilenle Bilge Nesil Projesi kapsamında düzenlenen kitap kritiği buluşmasına göstermiş oldukları ilgi ve katılımlardan dolayı projenin paydaşlarına, Öğrenci ve öğretmenlere, Sivil Toplum kuruluşu Temsilcilerine, basın mensuplarına teşekkür ediyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Sivil Toplum, Etkinlikler, Patnos, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Bir Bilenle Bilge Nesil' Projesine Patnos'ta yoğun ilgi - Son Dakika

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