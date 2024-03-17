"Bir Destan Çanakkale" tiyatrosuna Konyalılardan büyük ilgi

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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve Çanakkale Haftası'nda özel olarak hazırladığı ve 3 gün süren "Bir Destan Çanakkale" tiyatro gösterilerini Konyalılarla buluşturdu.

Karatay Belediyesi, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin 109'nci yıl dönümünde vatan topraklarının savunulması için büyük bir destan yazan ecdadımızı tiyatro gösterileriyle anlattı. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü Mevlana Meydanı, Aziziye Camisi önü ve Hükümet Meydanı'nda kurulan tiyatro sahnelerinde gerçekleştirilen programlara Konyalılar büyük ilgi gösterdi. Toplamda 17 kişilik profesyonel tiyatro oyuncularının sahne aldığı proje vatandaşlardan tam not aldı. Çanakkale şehitlerinin anıldığı tiyatro gösterilerinde duygu dolu anlar yaşandı.

Özel hazırlanan Konya Harp Mecmuası Konyalılara dağıtıldı

Öte yandan Karatay Belediyesi; Karatay Belediyesi, içerisinde Çanakkale Deniz Zaferi'nin ilan edildiği haberler, Konyalı şehitlerin hayat hikayeleri ve zafere ait birçok fotoğraf ile yazının bulunduğu 12 sayfalık "Konya Harp Mecmuası" adlı temsili gazete ile mektuplar da hazırladı. Gazeteler ve mektuplar, tiyatro gösterilerinin olduğu üç gün boyunca Karatay'da vatandaşlara dağıtıldı. Konyalılar, kendilerine dağıtılan temsili gazeteler ile mektupları ilgiyle okudu. Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen gösterileri çok beğendiklerini söyleyen Konyalılar; Çanakkale Zaferi'nin tarihin en büyük ve önemli savaşlarından birisi olmasının yanında, tarihimizin de en büyük zaferlerinden birisi olduğunun altını çizerek kendilerini 109 yıl öncesine götüren Karatay Belediyesine teşekkür ettiler.

Çanakkale'yi çok iyi anlamalı, zihnimizden çıkarmamalıyız

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 gün boyunca Konyalılara Çanakkale ruhunu tiyatro gösterileriyle yeniden ortaya koydukları için mutlu olduklarını söyledi. Büyük zaferin yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Kılca, "Milletimizin birlik ve beraberliğini gösteren bu zafer, binlerce şehidin verildiği Çanakkale Savaşları'nda yansıtılan ruh, bugün hepimizin kılavuzudur. Tarihimize baktığımızda, haksızlığa karşı her zaman dik duran bir milleti görüyoruz. Çanakkale ise bu dik duruşun son yüz yıla damgasını vuran sembolü olmuştur. Bu nedenle Çanakkale'yi iyi anlamalı ve zihnimizden hiçbir zaman çıkarmamalıyız. Bizler de bu amaçla Karatay Belediyesi olarak geçtiğimiz yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde olduğu gibi bu yıl da ecdadımızın 109 yıl önce ortaya koyduğu kahramanlıkları canlı tiyatro gösterileriyle vatandaşlarımıza aktarmak istedik. Tiyatro sanatçısı kardeşlerimiz, bu şanlı tarihimizi başarılı bir şekilde zihinlerde canlandırdı. Hemşehrilerimizin güzel bir ilgisi oldu. Karatay Belediyesi olarak ecdadımızın bizlere emaneti olan bu vatanı sonuna kadar koruyacağız ve bizden sonra gelen nesillere emanet edeceğiz. Ben bu vesileyle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi. - KONYA