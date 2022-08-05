Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika
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Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı

05.08.2022 03:23

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının şüphelisini yakaladı.

Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık olayının şüphelisini yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi H.A.'nın otobüs ile Bozüyük ilçesine gelebileceği yönündeki ihbarı değerlendiren Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bozüyük Otogarında belirtilen otobüsü durdurarak şüpheliyi yanında bulunan sırt çantasıyla birlikte kıskıvrak yakaladı.

İşlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal ettirilen şüphelinin sırt çantasında yapılan aramalarda yaklaşık 300 bin lira nakit para, 200 euro, 11 adet burma bilezik, 7'li çeyrekli bileklik, 1 adet hasır bileklik, 1 adet Reşat altın, 1 adet Aziz altın, 5 adet hesap cüzdanı, 9 adet dekont, 5 adet banka kartı, 1 adet cep telefonu ve 1 adet sim kartı elde edildi. Şüpheli H.A. toplamda yaklaşık 950 bin lira değerindeki çanta ile birlikte Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı Kendini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi Bilecik'te yakalandı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bir milyonluk dolandırıcılık şüphelisi Bozüyük'te yakalandı - Son Dakika

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