Birecik\'te Trafik Kazası: 3 Ölü, 22 Yaralı

Yerel

Momika\'nın öldürülmesiyle bir provokatör daha sahaya indi

Yargıtay\'ın "canavarca değil" kararına tepkiler çığ gibi

Van persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kontrolden çıkan kamyon, çarptığı otomobille birlikte Birecik Köprüsü'nden aşağıya düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde seyir halindeyken freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktığı tahmin edilen bir kamyon, Birecik Köprüsü üzerinde bazı araçlara çarptı. Kamyon, sürüklediği bir otomobille birlikte köprüden alt yola düştü. Düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2 Şubat 2025 Pazar günü saat 22.00 sularında, Birecik İlçemizde Birecik Köprüsü üzerinde meydana gelen, 4 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 22 vatandaşımız da yaralanmıştır. Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."