Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar - Son Dakika
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Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar

13.06.2022 15:54
Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar

Türkiye'de bisiklet kullanımını arttırmak için birçok il gezen Selçuk Bisiklet Topluluğu üyesi Ayşe (49) ve Adnan Barım (61) çiftinin 60'ıncı durağı Karabük oldu.

Türkiye'de bisiklet kullanımını arttırmak için birçok il gezen Selçuk Bisiklet Topluluğu üyesi Ayşe (49) ve Adnan Barım (61) çiftinin 60'ıncı durağı Karabük oldu.

"Pedal pedal Anadolu" sloganı ile yola çıkan Ayşe ve Adnan Barım çifti bisiklet kullanımını çoğaltmak, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak için şehir şehir geziyorlar. 19 Mayıs'ta yola çıkan çiftin 60'ıncı durağı Karabük oldu. Selçuk Bisiklet Topluluğu üyesi olan çift iki gün boyunca kenti gezdikten sonra Bartın'a geçecek.

Gazetecilere konuşan Ayşe Barım, "Dün Kastamonu'yu gezdik, bugünde Karabük'e geldik. Safranolu'yu ve ardından Bartın'ı gezeceğiz. Böyle yaparak ülkemizi geziyoruz. Görenler 'Bu kadar eşyayla zor değil mi?' diye soruyorlar. Tabii ki de zor oluyor. Ayaklarım ve bacaklarım çizikler içerisinde ama biz seviyoruz bunu. Doğayı ve insanlarla konuşmayı seviyoruz" dedi.

Bisikletlerle şehirleri gezerek oranın kültürlerini ve tarihlerini öğrendiklerini ifade eden Barım, Türkiye'nin her yerinin görülmeye değer güzellikte olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanımının şehirlerarası yollarda güzel olduğunu, şehir içine geldiklerinde zorlandıklarını aktardı.

"Amacımız şehir içinde bisiklet kullanımı çoğaltmak"

12 yıldır eşiyle birlikte bisiklet kullandıklarını kaydeden Adnan Barım, "8-9 yıldır da Dünya Bisiklet Kulübüne üyeyiz. Dünyanın her yerinden gelen bisikletçiyi evimizde misafir ediyoruz. Amacımız şehir içinde bisiklet kullanımı çoğaltmak. Emekli insanları kahve köşelerinden kurtarmak ve çocuklarımızı spora teşvik etmek" diye konuştu.

Karabük 'ün gezdikleri iller arasında 60'ıncı il olduğunu belirten Barım, "Her yıl 30-45 gün bir rota çiziyoruz. O rotalarda geziyoruz. Her tarafta arkadaşımız oluyor. Bisikleti seviyoruz. Bisiklet aşk ve sevdadır. Herkes bisiklet kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar
Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar
Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar
Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar

YORUMLAR
500
Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde Yenişehir Atatürk Ortaokulu Yıldız Kızlar Futsal Turnuvası'nda finalde
Kaynak: İHA

Karabük, Türkiye, Selçuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bisiklet kullanımı arttırmak için 12 yıldır pedal çeviriyorlar - Son Dakika

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