Bisiklet Şenliği\'nde 30 Çocuk Mutlu Oldu

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 5. Askıda Bisiklet Şenliği ile 30 bisiklet ihtiyaç sahibi çocuklara hediye edildi.

Ortaca'da, ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet sevgisini aşılamak ve onların mutlu anlarına tanıklık etmek amacıyla 5. Askıda Bisiklet Şenliği gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, bağışçıların desteğiyle temin edilen 30 adet bisiklet, çocuklara hediye edildi. Çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmayı hedeflediği etkinlikte çocuklar bisikletlere kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, etkinliğe katılan gönüllü ve hayırseverlere de duyulan minnet ifade edildi.

Etkinlikte konuşma yapan yetkililer, bisiklet bağışında bulunan tüm gönüllülere ve hayırseverlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların önemini vurguladı. - MUĞLA