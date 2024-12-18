Bisiklet sürücüsü çocuk kazadan hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Bisiklet sürücüsü çocuk kazadan hafif yaralı kurtuldu

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Manavgat'ta 10 yaşındaki Enes, araca çarpmamak için bisikletini devirdi ve hafif yaralandı.

18.12.2024 11:04
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Bisiklet sürücüsü çocuk, araca çarpmamak için bisikleti böyle devirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 10 yaşındaki bisiklet sürücüsü, önüne çıkan hafif ticari araca çarpmamak için bisikleti devirdi. Küçük çocuğun hafif yaralandığı kazanın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Barbaros Caddesi'nde meydana gelen kazada bisikletleriyle seyir halindeki 2 arkadaştan önde gitmekte olan 10 yaşındaki Enes Ş. refüjdeki yaya geçidinden yola çıktığı sırada Yusuf Ö.'nün kullandığı 35 AKM 502 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için fren yaptı. Yaptığı fren sonucu bisikleti deviren küçük çocuk hafif yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Devrilen bisikletiyle yola savrulan 10 yaşındaki Enes Şahin, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı kontrolün ardından kendisini iyi hissettiğini belirtirken, annesinin de gelmesinin ardından ambulanstan indi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bisiklet sürücüsü çocuk kazadan hafif yaralı kurtuldu - Son Dakika

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