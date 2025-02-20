Bisikletli Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, İstiklal Mahallesi Batı Çevre Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EK 4213 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen Murat Güngör idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile Güngör savrulan bisikletten düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerde Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Güngör'ün cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırılırken, kaza dolayısıyla kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.