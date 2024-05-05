Bitlis Nemrut Dağı'nda Mayıs Ayında Hala Kar Tünelleri Bulunuyor - Son Dakika
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Bitlis Nemrut Dağı'nda Mayıs Ayında Hala Kar Tünelleri Bulunuyor

Bitlis Nemrut Dağı\'nda Mayıs Ayında Hala Kar Tünelleri Bulunuyor

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda Mayıs ayına rağmen hala 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor. Nemrut Kalderası'nda yer alan Nemrut Krater Gölü, turistlerin ilgisini çekiyor. Zirveye çıkan ziyaretçiler, kar tünelleri arasında ilerleyerek kalderaya ulaşıyor. Kaldera zirvesindeki metrelerce kar, ziyaretçileri hayran bırakıyor.

05.05.2024 08:52
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Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda Mayıs ayına rağmen hala 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor.

Zirvesinde dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün yer aldığı Nemrut Kalderası kentin önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği kaldera bu yılda yoğun kar yağışı aldı. Geçtiğimiz günlerde Tatvan Kaymakamlığı tarafından zirveye kadar olan karla kaplı yolu açılan Nemrut'ta Mayıs ayına girilmesine rağmen halan yer yer 5 metreyi bulan kar tünelleri bulunuyor. 2 bin 250 rakım yüksekte bulunan mükemmeliyet ödüllü krater gölünü görmek isteyen birçok ziyaretçi kalderaya akın ederken, kar tünellerinin içinde geçerek zirveye ulaşıyor. Yolu kardan tünelleri andıran kaldera yolu yılın büyük bölümü kapalı kalırken, zirveden kaldera içine kadar olan kısmın ise kısa süre sonra açılması planlanıyor. Araçlarıyla zirveye kadar çıkan vatandaşlar gördükleri kar manzaraları karşısında hayretlerini gizleyemezken, zirvede gördükleri manzaraya ise adeta hayran kalıyor. Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan kaldera doğal güzelliği ile ziyaretçilerin yanı sıra uzaydaki astronotların bile dikkatini çekmişti.

Kalderayı görmek için zirveye çıkan ziyaretçilerden Enes Akar, 5 metreyi bulan kar tünelleri arasında zirveye ulaşmanın ayrı bir keyif olduğunu ifade etti.

Mayıs ayına rağmen hala kaldera zirvesinde metrelerce kar bulunduğunu anlatan Akar, herkesi kalderayı ziyaret etmeye davet etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Nemrut Dağı'nda Mayıs Ayında Hala Kar Tünelleri Bulunuyor - Son Dakika

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