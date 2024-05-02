Bitlis'te Dere Kenarında Kaybolan Yaşlı Adam Hala Bulunamadı - Son Dakika
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Bitlis'te Dere Kenarında Kaybolan Yaşlı Adam Hala Bulunamadı

Bitlis\'te Dere Kenarında Kaybolan Yaşlı Adam Hala Bulunamadı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Görece köyünde yaşayan 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den günlerdir haber alınamıyor. Jandarma ekipleri ve arama kurtarma derneği tarafından yapılan çalışmalara rağmen yaşlı adam hala bulunamadı. Arama faaliyetlerinin yağışların durmasıyla tekrar başlayacağı belirtildi.

02.05.2024 17:19
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Bitlis'in Hizan ilçesindeki dere kenarında ceketi ve takma dişi bulunan yaşlı adamdan günlerdir haber alınamıyor.

Hizan'a bağlı Görece köyünde ikamet eden 65 yaşındaki Nasır Bülbül'den 21 Mart'ta haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda köyün yakınındaki derenin kenarında yaşlı adama ait ceket ve ceketin üzerinde ise takma dişleri bulunmuştu. Bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, aradan geçen günlere rağmen hala yaşlı adama ulaşamadılar.

Açıklamalarda bulunan Hizan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Şerif Ekinci, AFAD ve jandarma ekipleriyle beraber bütün aramalarına rağmen kayıp şahsı bulamadıklarını belirterek, "Suyun çok gür olması ve arazinin çok sarp olmasından dolayı arama kurtarma çalışmalarının çok zor ve tehlikeli olduğunu tespit ettik. Etkili olan yağışların durmasıyla arama faaliyetlerine tekrar devam edileceğine karar kılındı" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis'te Dere Kenarında Kaybolan Yaşlı Adam Hala Bulunamadı - Son Dakika

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