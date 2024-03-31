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Bitlis'te oy kullanma işlemi başladı

BİTLİS - 31 Mart2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için Bitlis'te vatandaşlar saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.

Bitlis'te 946 sandıkta 227 bin 995 seçmenin oy kullanacağı 31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri için vatandaşlar sandık başına gitmeye başladı. Saat 07: 00 itibari ile oy kullanma işlemi başlarken, kurulan 946 sandıkta 227 bin 995 kişinin oy kullanacağı Bitlis'te oy verme işlemi akşam saat 16.00'da sona erecek. Öte yandan Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada ise il genelinde seçim süresince çok sayıda asker ve polis tarafından seçim güvenliğinin sağlanacağı bildirildi.

(VO-ŞAK-KU-Y)