Bitlis'te yoğun kar yağışı, 306 köy yolu ulaşıma kapandı

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Bitlis'te 306 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te 3 günden beridir etkili olan kar yağışı kentte yaşamı durma noktasına getirirken, 306 köy yolunu da ulaşıma kapandı.

Ekiplerin mesai kavramı gözetmeden karla mücadele ettiği Bitlis'te, kent merkezinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi buldu. Kar yağışının akşam saatlerinde bölgeyi terk etmesini beklediklerini açıklayan meteoroloji yetkilileri, yağışın yerini soğuk havaya bırakacağını ve buzlanma ile don uyarısında bulundu. Yetkililer, kar yağışı sonrası çığ riskine karşı da bölgede yaşayan vatandaşları uyararak, eğimi fazla olan bölgelerdeki vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 306 köy yolunun kapalı olduğunu ancak 7 gün 24 saat çalışarak 10 ayrı şantiyede bulunan 75 personel ve 71 iş makinesi ile köy yollarını açmaya çalışacaklarını söyledi.

Kar yağışı sonrası belediye ekipleri de kent merkezinde yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bitlis Belediyesinden yapılan açılamada, ekiplerin kar yağışı ile birlikte sahada olduğunu, iş makineleri ile yolları açık tutmak için geceli gündüzlü çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Açıklamada, mecbur kalmadıkça özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi, araçların da yol kenarlarına değil otoparklara park edilmesinin işleri daha da kolaylaştıracağı belirtildi.

Bitlis'te kar yağışı ile birlikte yollarda da sıkıntılar yaşandı. Zaman zaman kayan araçların kapattığı yollarda araçlarında mahsur kalan vatandaşların imdadına Kızılay ve AFAD ekipleri yetişti. Araçlarında yolun açılmasını bekleyen vatandaşlara ulaşan ekipler, kek ve meyve suyu dağıttı.