Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı

Bitlis'in Hizan ilçesine yola düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşattı. Hizan-Tatvan karayolu üzerinde meydana gelen toprak kayması sonucu yola düşen kaya parçaları, karayolları ekipleri tarafından temizlendi.

09.02.2024 20:20
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Bitlis'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesine yola düşen kaya parçaları yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Hizan- Tatvan karayolu üzerinde bulunan Panor Dağı mevkiinde toprak kayması sonucu kaya parçaları yola düştü. Yolan düşen kaya parçaları sürücülere zor anlar yaşatırken, karayolları ekipleri bölgede temizleme çalışması başlattı.

Bitlis\'te yola düşen kayalar sürücülere zor anlar yaşattı
Kaynak: İHA

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