Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Tatvan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Tatvan'da ziyaretlerde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Tatvan\'da ziyaretlerde bulundu

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

31.10.2024 21:59
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

İlk olarak Tatvan Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Karakaya, burada Kaymakamlık binasında yer alan birimleri gezerek çalışanlara kolaylıklar diledi. Vatandaşlarla da bir araya gelip sohbet eden Vali Karakaya, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Dr. Remzi Demir'den bilgi aldı.

Tatvan'daki ziyaretlerine Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Abur, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Mısırcı ve Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı ile devam eden Vali Karakaya, Tugay Komutan Vekili Albay Haşim Bildiş tarafından karşılandı ve birlik ziyaret defterini imzaladı.

Vali Karakaya, ardından Tatvan Kaymakamı Remzi Demir ile birlikte Tatvan Aile Destek Merkezi 1 (ADEM1) ve Tatvan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Son olarak 2017 yılında Kars'ın Kağızman ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Tekin Tekin'in Tatvan'da yaşayan ailesine ziyarette bulundu. Şehidin ailesiyle sohbet eden Vali Karakaya, "Milletimizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden tüm kahramanlarımıza rahmet diliyor; şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olacağımızı belirtmek isteriz," dedi.

Ziyarette, Tatvan ilçe kaymakamı Remzi Demir, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve ilçe müdürleri de hazır bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bitlis Valisi Ahmet Karakaya Tatvan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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