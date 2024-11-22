Beş yıldır uzattığı bıyıklarını gören fotoğraf çektiriyor - Son Dakika
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Yerel

Beş yıldır uzattığı bıyıklarını gören fotoğraf çektiriyor

Beş yıldır uzattığı bıyıklarını gören fotoğraf çektiriyor

Aydın'da yaşayan 10 çocuk babası 20 torunu olan Sabri Sarı, 5 yıldır bıyıklarını kesmiyor. Turizm sektöründe çalışan Sarı'yı gören turistler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışıyor.

22.11.2024 11:20
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Siirt'ten Aydın'ın Ortaklar Mahallesi'ne 1990 yılında geldiğini belirten Sabri Sarı, şu anda turizm sektöründe çalıştığını söyledi. İzmir'de bir otelde bahçıvanlık yapan Sarı, bıyık bırakmaya bir anda karar verdiğini belirtti.

"BİR BEŞ YIL DAHA KESMEM"

10 çocuk babası 20 torunu olan Siirtli Sabri Sarı, 5 yıldır bıyıklarını kesmiyor. Bıyık bırakmanın hoşuna gittiğini kaydeden Sarı, "Bıyık uzatmayı seviyorum. Bakımı zor değil her gün tarıyorum. Bir beş yıl daha bıyıklarımı kesmem. Herkese bıyık bırakmayı tavsiye ederim" dedi.

Beş yıldır uzattığı bıyıklarını gören fotoğraf çektiriyor

Halk arasında kendisine "Pala" olarak hitap edildiğini belirten Sarı, bıyıklarını gören turistlerin hemen kolundan tutup fotoğraf çekindiğini söyledi. İngilizce bilmediğini belirten Sarı, çalıştığı otele gelen yabancı turistlerin ilgisinden oldukça memnun kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beş yıldır uzattığı bıyıklarını gören fotoğraf çektiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Gökhan Yolal:
    Bu da haber evet afferin size 7 0 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Allah akıl versin millet ne ile uğraşıyor bunlar kılla tüyle meşhur olma yolundalar. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Haydo 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Çaylı:
    zahaldan bıyık olurmu lan 0 0 Yanıtla
  • Mustafa null:
    Bayağı Bi bol sanki. 0 0 Yanıtla
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