Beş yıldır uzattığı bıyıklarını gören fotoğraf çektiriyor

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Siirt'ten Aydın'ın Ortaklar Mahallesi'ne 1990 yılında geldiğini belirten Sabri Sarı, şu anda turizm sektöründe çalıştığını söyledi. İzmir'de bir otelde bahçıvanlık yapan Sarı, bıyık bırakmaya bir anda karar verdiğini belirtti.

"BİR BEŞ YIL DAHA KESMEM"

10 çocuk babası 20 torunu olan Siirtli Sabri Sarı, 5 yıldır bıyıklarını kesmiyor. Bıyık bırakmanın hoşuna gittiğini kaydeden Sarı, "Bıyık uzatmayı seviyorum. Bakımı zor değil her gün tarıyorum. Bir beş yıl daha bıyıklarımı kesmem. Herkese bıyık bırakmayı tavsiye ederim" dedi.

Halk arasında kendisine "Pala" olarak hitap edildiğini belirten Sarı, bıyıklarını gören turistlerin hemen kolundan tutup fotoğraf çekindiğini söyledi. İngilizce bilmediğini belirten Sarı, çalıştığı otele gelen yabancı turistlerin ilgisinden oldukça memnun kaldığını söyledi.