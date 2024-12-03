Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 13. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 13. Yıl Dönümü Kutlandı

Nilüfer Belediyesi'ne bağlı Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 13. kuruluş yıl dönümünü Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen özel bir etkinlik ile kutladı. Engelli bireylerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, merkezin sunduğu hizmetler ve projeler hakkında bilgi verildi.

03.12.2024 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bizim Ev'in 13. kuruluş yıl dönümüne anlamlı kutlama

BURSA - Engelli bireylerin ve ailelerinin sosyal yaşamda daha fazla yer almaları amacıyla hizmet veren Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, 13'üncü kuruluş yıl dönümünü Dünya Engelliler Günü'nde kutladı.

Engelli bireylerin katılımıyla düzenlenen gece anlamlı görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin engelli dostu belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve Türkiye'nin örnek sosyal belediyecilik projelerinden biri olan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin hizmete girmesinin 13. yılı, engelli bireylerin de katıldığı özel gecede kutlandı. Gold Salon Nilüfer'de düzenlenen geceye; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ile çok sayıda engelli birey aileleriyle birlikte katıldı.

Bizim Ev'in hizmetleri büyüyor

Gecede konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Engelli dostu belediyecilik anlayışımızla, örnek olmuş bir belediyeyiz. Engelli bireylerin ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçirdik" dedi. 2011 yılında kurulan Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nde etkinliklere katılım sayısının, 2024 yılı itibariyle 2 bin 500'e ulaştığını söyleye Başkan Şadi Özdemir, 30 uzmanın görev aldığı merkezde, eğitim odası, fizyoterapi odası, beceri değerlendirme odası, bilgisayar odası ve yüzme havuzunun bulunduğunu söyledi.

Görme engelli vatandaşlara yönelik özel hizmetler sunduklarını da belirten Başkan Şadi Özdemir, "Görme engelli vatandaşlarımız için yaş gruplarına göre özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. 3-6 yaş grubundaki çocuklarımız için ana dil ve müzik etkinlikleri, kavram geliştirici aktiviteler düzenliyoruz. 6 yaş üstü için ise bağımsız hareket eğitimi, beyaz baston kullanımı ve kabartma yazı eğitimi veriyoruz. Ayrıca bilgisayar eğitimleriyle onlara teknoloji kullanımı öğretiyoruz" diye konuştu.

Bizim Bahçe'de ücretsiz tatil imkanı

Nilüfer Belediyesi'nin engellilere yönelik hizmetlerinin Bizim Ev ile sınırlı olmadığını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "2016 yılında hayata geçirdiğimiz Bizim Ev Engelsiz Sosyal Yaşam Destek Merkezimizde engelli vatandaşlarımıza doğayla iç içe tatil yapma imkanı sağlıyoruz. Bizim Bahçe'de her biri 5 kişilik, 7 engelsiz ev var. Burada Bursa'da ikamet eden engelli bireyler ve aileleri ücretsiz bir şekilde tatil yapabiliyor" dedi.

Engelli bireylerde ekonomiye katılıyor

Engelli bireylerin istihdamına yönelik hayata geçirdikleri çalışmalarını da anlatan Başkan Şadi Özdemir, "Ekonomik ve sosyal hayata katılımları sınırlı olan zihinsel engelli, otizmli ve down sendromlu olan kişileri işe hazırlık aşamasından, işin sürdürülmesine kadar tüm aşamalarda iş koçu eşliğinde destekliyoruz ve bu kişilerin iş hayatına kazandırılmaları için çalışıyoruz" dedi.

"Farklılıklarımızla bir aradayız" diyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, engelli vatandaşların hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirterek, " 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha vurguluyoruz ki, engelleri birlikte aşıyor, daha kapsayıcı bir toplum ve engelsiz bir Nilüfer için el ele çalışıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız da "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanınızda olup, önünüzdeki engelleri kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 13'üncü kuruluş yıl dönümü pastasını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bizim Ev katılımcıları hep birlikte kesti. Gecede, etkinliğe destek veren kurum temsilcilerine teşekkür edildi. Etkinlik, Taner Yazıcı ve orkestrasının konseriyle devam etti. Geceye katılanlar, Taner Yazıcı'nın eğlenceli şarkılarıyla gönüllerince eğlendi.

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, nilüfer belediyesi, Politika, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 13. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:11 Güney Kore’de darbenin ayak sesleri Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında Güney Kore'de darbenin ayak sesleri! Tanklar sokaklara indi, meclis abluka altında
17:43 ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular ABD savaş uçakları Suriye semalarında: Terörist hedeflere kalkan oldular
16:58 Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edildi Güney Kore'de sıkıyönetim ilan edildi
16:57 Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan’dan Esad’a “siyasi süreç“ çağrısı Irak Başbakanı ile görüşen Erdoğan'dan Esad'a "siyasi süreç" çağrısı
14:51 Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat’ın boynuna koydular Narin Güran cinayetinin seyrini değiştirecek ses kaydı: Onlar kızlarını öldürdü, Nevzat'ın boynuna koydular
23:43 Selçuk İnan’dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki Selçuk İnan'dan Fenerbahçeli taraftarlara bomba tepki
23:29 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a olay yaratacak sözler Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a olay yaratacak sözler
23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
23:00 Serdar Topraktepe’den dikkat çeken Chamberlain sözleri Serdar Topraktepe'den dikkat çeken Chamberlain sözleri
22:46 Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı Jose Mourinho, beğendiği Türk teknik direktörleri açıkladı
22:42 Lübnan’da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı Lübnan'da ateşkes kısa sürdü, İsrail saldırıları yeniden başladı
22:39 Beşiktaş’ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti Beşiktaş'ın kaptanı Mert Günok, takımda yaşananlara isyan etti
22:24 Ahmet Ercan, Türkiye’nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller Ahmet Ercan, Türkiye'nin afet haritasını çıkarttı: İşte en riskli ve güvenli iller
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 18:39:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi'nin 13. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.