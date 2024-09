Blinken'den Orta Doğu'da Diplomasi Vurgusu

Yerel

Orta Doğu'daki çatışmaların taraflarının yapacağı seçimlerin bölgenin geleceğini şekillendireceğini belirten ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir, ancak o yol orada ve bizim kanaatimize göre gerekli" dedi.

İsrail'in Filistin'in ardından Lübnan'a saldırması Orta Doğu'daki gerilimi yükseltirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'den konuya ilişkin açıklama geldi. New York'ta düzenlediği basın toplantısında geçtiğimiz hafta ve son birkaç saat içinde yaşananların Orta Doğu ve dünyanın ne kadar tehlikeli bir dönemden geçtiğini gösterdiğini kaydeden Blinken, "İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı vardır. Bunu nasıl yaptığı önemlidir" ifadelerini kullandı. Verilecek kararların Orta Doğu'nun geleceğini şekillendireceği uyarısında bulunan Blinken, "Önümüzdeki günlerde tüm tarafların yapacağı seçimler, bu bölgenin hangi yolda olduğunu belirleyecek ve bölge halkı için şu anda ve muhtemelen önümüzdeki yıllarda önemli sonuçlar doğuracaktır" şeklinde konuştu.

"İlerlemenin yolu çatışma değil diplomasi"

ABD'nin "ilerlemenin yolunun çatışmadan değil diplomasiden geçtiğini" açıkça ifade ettiğini hatırlatan Blinken, "Şu anda diplomasiye giden yolu görmek zor olabilir, ancak o yol orada ve bizim kanaatimize göre gerekli" dedi. "Bu yolu seçmeleri için tüm taraflarla yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanan Blinken, önceliklerinin ateşkesin sağlanması, rehinelerin serbest kalması ve bölgeye insani yardım ulaştırılması olduğunu da sözlerine ekledi. - NEW YORK