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BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmesi soykırım eylemidir - Son Dakika
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BM Raportörü: İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etmesi soykırım eylemidir

BM Barınma Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden ederek topraklarından göndermek için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlere değinerek, 'Gazze nüfusunun zorla gönderilmesi, özellikle de çok sayıda çocuk olduğu düşünüldüğünde bu bir soykırım eylemidir' dedi.

BM Raportörü: İsrail\'in Gazze\'deki Filistinlileri zorla yerinden etmesi soykırım eylemidir
03.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:37
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Birleşmiş Milletler (BM) Barınma Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden ederek topraklarından göndermek için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlere değinerek, "Gazze nüfusunun zorla gönderilmesi, özellikle de çok sayıda çocuk olduğu düşünüldüğünde bu bir soykırım eylemidir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden ederek topraklarından göndermek için bazı ülkelerle gizli görüşmeler yaptığına yönelik çıkan haberlerin ardından BM Barınma Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Rajagopal, "Gazze nüfusunun zorla gönderilmesi, özellikle de çok sayıda çocuk olduğu düşünüldüğünde bu bir soykırım eylemidir. Gazze nüfusunun zorla nakledilmesi, özellikle de çok sayıda çocuk olduğu düşünüldüğünde, bir soykırım eylemidir. Kongolu veya diğer devlet yetkilileri, herhangi bir nüfus transferini kabul etmeleri halinde soykırıma yardım ve yataklıktan suçlu olacaklardır" dedi.

ABD, Fransa ve BM'den İsrail'e tepki

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerine" dair açıklamalarda bulunmuş, ABD, Fransa ve BM söz konusu açıklamalara tepki göstermişti. - NEW YORK

Kaynak: İHA
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