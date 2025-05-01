Bodrum Barajı'na Yeniden 'ÇED Olumlu' Kararı

Haber: Esma Turan

(MUĞLA)- Muğla'nın Bodrum ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ormanlık ve tarım arazilerinin bulunduğu bir bölgeye yapılması planlanan ve daha önce 'ÇED Olumlu' kararı iptal edilen Bodrum Barajı için yeniden 'ÇED olumlu' kararı verildi. MUÇEP Milas Meclisi gönüllüsü Neşe Tuncer, Bodrum Barajı ÇED raporu bu defa Çevre Bakanlığı'nın genelgesiyle tekrar hortladı" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21'inci Bölge Müdürlüğü tarafından Bodrum'a su sağlamak amacıyla Bodrum İçme Suyu Barajı ve Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi ve Beton Santrali Projesi yapılmak isteniyor. Beçin Dağı ve Kavak Dağı'nın yamaçlarının suyunu toplayarak oluşan ve Milas'ın güney batısında yer alan tarım alanlarını sulayarak, Güllük Körfezi'ne ulaşan Kayaderesi Çayı üzerine yapılması planlanan proje için sunulan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunu değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye 5 Ocak 2022'de 'ÇED olumlu' kararı vermişti.

Proje için verilen ÇED dosyasında bölgenin yüzde 78'lik kısmının ormanlık, yüzde 11'inin ise sulu-kuru tarım alanı olduğu belirtilerek, bu alanların olumsuz etkilenmeyeceği iddia edilmiş, baraj çevresinin proje sonunda ağaçlandırılacağı da belirtilmişti.

Kararın ardından Muğla Çevre Platformu (MUÇEP), Karadam Karacahisar Mahalleleri Doğayı Doğal Hayatı Koruma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği (KARDOK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Muğla İl Koordinasyon Kurulu ve Çamlıca Köylüleri; projeyle Bodrum'un yanı sıra Milas ilçesindeki orman ve su kaynaklarını da ciddi etkileyeceği gerekçesiyle, 'ÇED Olumlu' kararına karşı 2022 Şubat ayında dava açmıştı.

'ÇED Olumlu' kararına karşı açılan davada Muğla 1. İdare Mahkemesi 19 Ocak 2023'te, projede eksiklikler olduğu gerekçesiyle dosyanın yeniden hazırlanmasına karar verdi ve 'ÇED olumlu' kararını iptal etmişti. Proje ile ilgili daha sonra yeniden süreç başlatıldı ve 22 Kasım 2024'te İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapıldı. 29 Nisan 2025 tarihinde ise projeye 'ÇED Olumlu' raporu verildi.

Kararın ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan MUÇEP Milas Meclisi gönüllüsü Neşe Tuncer, "Bodrum'un 2065 yılındaki nüfus beklentisine su temini için planlandığı söylenen Bodrum Barajı projesinin Çevresel Etki Değerlendirme raporu, Milas ve Yatağan ilçesinin bir bölümündeki orman ve su varlıkları açısından yok edici etkisi ve rapordaki eksiklikler nedeniyle açılan dava sonucunda 19 Ocak 2023'de iptal edilmişti. Kasım 2024'te Bodrum Barajı ÇED raporu bu defa Çevre Bakanlığı'nın 2009/7 genelgesiyle tekrar hortladı" dedi.

2009/7 sayılı genelge uygulamasından bahseden Tuncer, "ÇED Raporunun hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin en baştan tekrarlanmasına gerek görülmüyor, halkın katılımı toplantısı yapılmadan sadece eksik veya yetersiz görülen kısımların yeniden düzenlenerek hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunuluyor, Bakanlıkta yapılan İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı sonucunda ÇED nihai kabul edildikten sonra ne kadar itiraz gelirse gelsin ÇED olumlu kararı veriliyor. Genelgenin kendisi tek başına yargı kararının yok sayılması ve dolayısıyla hukuk güvenliği ve hukuk devleti ilkesine aykırı. Çünkü çevre hakkının korunması bakımından da halkın katılımı toplantısı atlanarak, çevre hakkının unsurlarından olan bilgi edinme ve karar alma süreçlerine katılma hakkı yok sayılmak suretiyle çevre hukukunun temel ilkeleri olan katılım, önleme ilkeleri yok sayılıyor" ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili ileriki süreçte bir açıklama yapılacağını belirten Tuncer, "Bu yıkım projesi ile ilgili detaylı açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. Aynı şekilde hortlayan Deştin Çimento, Karacasöğüt MUÇEV iskelesi ve daha önce Ağaoğlu Turizm Kenti projelerini de yakından takip ediyoruz" dedi.