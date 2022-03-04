Bodrum Belediye Başkanı Aras'a hizmet ödülü verildi - Son Dakika
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Bodrum Belediye Başkanı Aras'a hizmet ödülü verildi

04.03.2022 00:57
Bodrum Belediye Başkanı Aras'a hizmet ödülü verildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Lions'un Uluslararası Melvin Jones ödülü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Lions'un Uluslararası Melvin Jones ödülü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a verildi.

Bodrum Lions ve Mausoleum Lions Kulüpleri tarafından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a insana ve insanlığa verdiği karşılıksız hizmetlerinden dolayı Melvin Jones ödülü verildi. İlçedeki bir otelde düzenlenen törene Başkan Aras'ın yanı sıra Uluslararası Lions Kulüpleri MD 118 Türk Lions'unun Konsey Başkanı İsmet Özer Balta, 118-R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Teoman Akçalı, 118-Y Yönetim çevresi Genel Yönetmeni İnci Otman, Geçmiş Dönem Konsey Başkanı Aysan Şakar ile çok sayıda lion katıldı.

Ödül törenin yöneten Geçmiş Dönem Genel Yönetmeni Canan Banu Dündar Aras'ın isminin Chicago Oak Brook'daki Lions merkezinde yer alacağını söyledi. Dündar ayrıca İnci Otman'ın girişimleri sonucu Mumcular - Mazı yolundaki Bodrum Belediye Afet Koordinasyon Merkezi'ne endüstriyel mutfak yapıldığının da bilgisini verdi.

Törende Uluslararası Lions Vakfı'nın üstün hizmet plaketini alan Başkan Ahmet Aras'a ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Benim için çok özel bir akşam. Siz değerli dostların arasında böyle bir ödüle layık görülmek çok güzel. Sizler sayesinde bana yeni ufuklar açıldı. Buradaki bütün dostların hepsi bana bir şeyler kattı. Bunun üzerine belki de hayatım değişti. Ben Lions ailesine katılmış olmanın bana çok şeyler kattığını düşünüyorum." - MUĞLA

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Ahmet Aras, Bodrum, Muğla, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum Belediye Başkanı Aras'a hizmet ödülü verildi - Son Dakika


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