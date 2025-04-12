Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma ekibi 3. etap eğitimini tamamladı

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından afetlere dirençli kent oluşturmak amacıyla kurulan "Bodrum Belediyesi Hafif Düzey Arama ve Kurtarma Ekibi (BAK)" 3. etap eğitimini başarıyla tamamladı.

34 kişiden oluşan BAK ekibine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi kapsamında afet, yangın ve ilk yardım konularında farkındalık kazandırmak ve yetkinliklerini artırmak amacıyla eğitim düzenlendi. BAK, eğitimle birlikte afetlerde görev alacak düzeyde akredite ekip olma yolunda hedefine bir adım daha yaklaştı. Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde teorik, Konacık Mahallesi Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi Yerleşkesinde uygulama eğitimi düzenlendi. Eğitim, Muğla İl AFAD Müdürlüğü uzman eğitmenleri tarafından verildi. Eğitimlerde, acil durum anında doğru müdahale yöntemleri, yangın güvenliği, ilk yardım uygulamaları ve arama-kurtarma operasyonlarında sahada yapılacak uygulamalar detaylı şekilde ele alındı.

BAK ekibi, AFAD'ın akreditasyon standartlarına uygun olarak verdiği eğitimlerle muhtemel afetlerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ve STK'larla koordinasyon halinde hızlı ve etkin müdahaleler yapmaya hazır hale gelecek. Gönüllülük esasıyla hareket eden BAK ekibinin sadece Bodrum için değil, gerektiğinde bölgesel ve ulusal afetlerde de destek verebilecek niteliğe sahip olması hedefleniyor.