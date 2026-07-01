Bodrum'da 4 bin 528 vatandaşa destek verdiler - Son Dakika
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Bodrum'da 4 bin 528 vatandaşa destek verdiler

Bodrum\'da 4 bin 528 vatandaşa destek verdiler
01.07.2026 16:40  Güncelleme: 16:42
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Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 1 Nisan 2024'ten bu yana 4 bin 528 vatandaşa hukuki, psikolojik, sosyal ve beslenme danışmanlığı hizmeti sundu. Kadın ve çocuk odaklı çalışmalarla sosyal belediyecilik örneği sergileniyor.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, sosyal belediyecilik anlayışıyla 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana yürüttüğü çalışmalarda kadınların, çocukların ve ailelerin yaşamına dokunmaya devam ediyor. Bugüne kadar hukuki, psikolojik, sosyal danışmanlık hizmetlerinden toplam 4 bin 528 vatandaş yararlandı.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, belediyenin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında kadınların ve çocukların güçlenmesi hedefiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara hukuki, psikolojik, sosyal ve sağlıklı beslenme alanlarında destekler sunuyor.

Müdürlük bünyesinde görev yapan avukat, sosyolog, diyetisyen, psikolog, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, hemşire, büro personeli ve el sanatları ustalarından oluşan uzman ekip, vatandaşlara bütüncül bir hizmet veriyor.

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren Kadın Danışma Merkezindeki yüz yüze görüşme ve farklı iletişim kanalları aracılığıyla yapılan görüşmelerde toplam 4 bin 528 vatandaşa ulaşıldı. Bu kapsamda gizlilik esasıyla insan odaklı hizmet anlayışıyla 488 hukuki danışmanlık, 944 sağlıklı beslenme danışmanlığı, 276 sosyal destek ve bin 146 psikolojik destek hizmeti verildi. Ayrıca uzaktan erişim ile bin 674 kişiye danışmanlık sağlandı.

Feyzullah Cengiz Başokutan Sağlık ve Sosyal Tesisi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında 724 kadın ve 232 çocuk olmak üzere toplam 956 kişiye hizmet verildi. Tesiste kadın ve çocukların sosyal yaşama katılımını destekleyen faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Bitez ve Çiftlik Kadın Yaşam Merkezlerinde kadınların sosyalleşmelerini, yeni beceriler edinmelerini ve dayanışma ruhuyla bir araya gelmelerini sağlayan kurslar ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Çeşitli üretim atölyelerinde verilen eğitimler yanında kadınlara yönelik psikososyal destek programları ile çocuklara yönelik gelişimsel ve eğitsel etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Gümbet ve Yakaköy Sevgi Sanat Atölyelerinde de üretim faaliyetleri devam ederken Gümbet Kurs Merkezi'nde üretilen patentli örgü mandalina, limon ve begonvil ürünleri, müdürlüğe ait stantlarda vatandaşlarla buluşturuluyor.

Çocukların sosyal, duygusal ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi, özgüvenlerinin artırılması ve sosyal hayata aktif katılımlarının sağlanması amacıyla bugüne kadar yapılan 16 atölye çalışmasında 300'ün üzerinde aile ve çocuğa ulaşıldı.

Toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinin belediye hizmetlerinin tümüne daha güçlü yansıtılması hedefiyle Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın revizyon

çalışmaları da sürdürülüyor.

İhtiyaçları yerinde tespit etmek amacıyla sahada sosyal tespit çalışmaları gerçekleştiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yarımadanın farklı noktalarında tanıtım stantları kurarak bilgilendirmeler yapıyor. Bu kapsamda 5 bin 96 kişiye bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Ayrıca e-ticaret, menopoz, bağımlılıkla mücadele, şiddet farkındalığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çeşitli konularda eğitim ve seminerler düzenleyen müdürlük, Bodrum Belediyesi Kitap Kulübünde bugüne kadar gerçekleştirdiği 9 toplantıyla okurları bir araya getirdi. Düzenlenen 12 Kadın Mahalle Meclisi ile de kadınların kent yaşamına aktif katılımı sağlandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin kadın ve çocuk odaklı yönetim anlayışıyla birlikte Bodrum'da ihtiyaç duyan her bireye ulaşma ve toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefiyle kadınların, çocukların ve ailelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da 4 bin 528 vatandaşa destek verdiler - Son Dakika

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