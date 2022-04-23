Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

23.04.2022 15:09

Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi’nde minikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde minikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan 1920'de Türk milletinin geleceği yolunda attığı adımlardan biri olan TBMM'nin açılışının yıl dönümünde Bodrum Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı olan Okul Öncesi Etkinlik Merkezi öğrencileri için bir dizi etkinlik düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirlerle, şarkılarla ve marşlarla çocuk bayramını doyasıya kutlayan miniklerin 23 Nisan'a özel hazırladığı eserler, okul duvarlarında sergilendi.

Bayramların coşkusunu yaşayabilmenin ve paylaşabilmenin çok heyecan verici olduğunu belirten Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi Müdürü Deniz Delibaş, "Yine yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için buradayız. Her zaman da burada olacağız. Çocuklar, siz bizim ışığımızsınız. Işıl ışıl gözleri geleceğimiz olan tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Etkinlik sonrası minikler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyaret ederek sınıfta hazırladıkları "Dünya Barışı" temalı tabloyu hediye etti.

Bodrum Belediye Başkanı Aras, çocuklarla sohbet ederek onların 23 Nisan ile ilgili duygu ve düşüncelerini dinledi.

Minik öğrencilerin çocuk bayramını kutlayan Başkan Aras, "Sizlerin mutluluğunu sürekli kılmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler yarınlarımız umudusunuz. Hepiniz bizim göz bebeğimizsiniz. Özgürlük ve barışla dolu bir dünya temennisiyle  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Okul Öncesi Etkinlik Merkezi'nde 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika


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