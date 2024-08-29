Bodrum Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, MUSKİ, Aydem ve Telekom gibi kurumların altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarını sürdürüyor.

29.08.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
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Bodrum Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, MUSKİ, Aydem ve Telekom gibi kurumların altyapı çalışmalarını tamamladığı cadde ve sokaklarda üst yapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, bu kapsamda Türkbükü Bağarası Caddesinde, MUSKİ tarafından bin 200 metrelik 150 mm içme suyu hattı yenileme çalışmalarının ardından bölgede sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriyor.

Caddede devam eden çalışmaları takip eden vatandaşlar hem su hattının yenilenmesinden hem de asfalt çalışmasından memnun olduklarını dile getirdi. Bölge sakinlerinden Erkan Öktem hem Muğla Büyükşehir hem de Bodrum Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Belediyemize teşekkür ederiz. Önce burada suyu düzelttiler, şimdi de çok güzel asfaltlama çalışması oluyor" dedi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde belirlenen plan doğrultusunda bakım, onarım ve imalat çalışmaları ile üst yapı çalışmalarını sürdürecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Üst Yapı Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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