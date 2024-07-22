Bodrum Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 14 Bin 400 Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 14 Bin 400 Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi

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Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılı ilk 6 ayında ilçe genelinde 14 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Ayrıca bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da devam ediyor.

22.07.2024 12:08  Güncelleme: 12:13
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Bodrum Belediyesi yılın ilk 6 ayında 14 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirdi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda çalışmalarını aralıksız sürürken, 2024 yılı ilk 6 ayı içerisinde 14 bin 400 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 2024 yılı Temmuz ayına kadar 14 bin 400 ton asfalt serimi yapıldı. ADM Elektrik'in hatları yeraltına alma ve MUSKİ'nin tamir, bakım ve onarım çalışmaları yaptığı yerlerde ise 31 bin 935 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca bakım, onarım ve yenileme çalışmalarında 5 bin 965 metreküp beton kullanılırken parke yol ve kaldırım imalatı çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, özellikle altyapı çalışmalarında sona gelinen Akyarlar ve Turgutreis Mahallelerinde çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu kapsamda 2024 ocak ayı itibari ile 70 bin metrekare beton yol, 40 bin metrekare de parke yol imalatı tamamlandı. Asfalt atılan ve beton yol yapılan alanlardaki ihtiyaç duyulan yerlerde bin 131 rögar kapağı yükseltildi.

2019-2024 yılları arasında genişletilen yağmur suyu hattı çalışmaları belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor. 2024 yılı içinde 800 metre yağmur suyu hattı döşenirken çalışmalar ise aralıksız devam ediyor. Çalışma yapılan cadde ve sokaklarda, yoğun yağışlar ve sonrasında eskiye göre su taşkınlarının yaşanmadığı görüldü.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, cadde ve sokaklarda yürütülen çalışmaların belirlenen plan doğrultusunda devam edeceğini belirtti.

Bodrum Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 14 Bin 400 Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Belediyesi Yılın İlk 6 Ayında 14 Bin 400 Ton Asfalt Serimi Gerçekleştirdi - Son Dakika

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