Bodrum'da Alzheimer farkındalığı için 35 sanatçının eserleri sergileniyor - Son Dakika
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Bodrum'da Alzheimer farkındalığı için 35 sanatçının eserleri sergileniyor

Bodrum\'da Alzheimer farkındalığı için 35 sanatçının eserleri sergileniyor
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Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi'nin üçüncü kez düzenlediği "Unutanları Unutma" Karma Sanat Sergisi, Bodrum Amerikan Hastanesi Müze Alanı'nda açıldı. Eser satışlarından elde edilecek gelir, Bodrum'a kazandırılması hedeflenen Gündüz Yaşam Merkezi projesine bağışlanacak.

Haber: Fatih BOZOĞLU

(MUĞLA) - Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesi tarafından üçüncüsü düzenlenen ve Alzheimer'a yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan "Unutanları Unutma" Karma Sanat Sergisi ziyarete açıldı.

Bodrum Amerikan Hastanesi Müze Alanında, farklı sanat dallarından 35 sanatçıyı bir araya getiren "Unutanları Unutma" Karma Sanat Sergisi'nde; Ahmet Hıdır, Ali Atmaca, Alun Tuluç, Ayla Turan, Ayşe Hinnerkopf, Ayşe Vatansever, Basri Erdem, Bedri Baykam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ceylan Mutlu, Deniz Toraman, Devrim Erbil, Eren Eyüboğlu, Esra Sirman, Füsun Diriker, Gül Erali, Hanefi Yeter, Hilal Tayfun (İda), İlknur Süar, İpek Süar, İris Noyan Pala, Kemal Göl, Lidya Yazmacıyan, Mine Burak, Nilüfer Çokşen Yılmaz, Özgür Çağlar Yılmaz, Rucsandra Karabıyıkoğlu, Şafak Eyüboğlu, Salih Uygun, Selim Şenkar Öztüzün, Tamer Şahinoğlu, Tevfik Türen Karagözoğlu, Tevfik Onur Şendur, Tuba Dağdelen Ceylan ve Tuna Altunkaya eserleri ile Türkiye Alzheimer Derneği Bodrum Şubesine destek oldu.

HASTA YAKINLARI NEFES ALACAK

Eserlerin satışından elde edilen gelirin Türkiye Alzheimer Derneği (TAD)'nin yararına projeler için bağışlanacağını ifade eden TAD Bodrum Şube Başkanı Doç. Dr. Melek Kandemir Yılmaz, en önemli hedeflerinin Bodrum'a bir Gündüz Yaşam Merkezi (GYM) kazandırmak olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde farklı bölgelerde 29 GYM bulunduğunu ifade eden Yılmaz, Bodrum'un da planı onaylanan merkezler arasında yer aldığını belirtti. Kandemir, "Bodrum'da planlanan GYM, erken evre ve orta evredeki Alzheimer hastalarının rehabilitasyonunda çok önemli. Hem hastaların rehabilitasyonu ve davranış sorunlarının önüne geçmek için, hem de hasta yakınlarının biraz olsun nefes almalarını sağlayabilmek için etkili bir merkez olacak" dedi.

ALZHEİMER FARKINDALIK AYINDA ETKİNLİK TAKVİMİ

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla eylül ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Yılmaz, ilk etkinliğin "Unutanları Unutma" Karma Sanat Sergisi olduğunu aktararak serginin, 12 Eylül tarihine kadar Bodrum Amerikan Hastanesi Müze Alanı'nda ziyaret edilebileceğini ifade etti.

Alzheimer farkındalık ayı kapsamında 14-19 Eylül tarihleri arasında, Halikarnas İşitme Cihazları'nın desteğiyle beş gün boyunca ücretsiz işitme testi yapılacak.

Farkındalık etkinliklerinin bir diğeri 20 Eylül tarihinde Nurol Kültür Merkezi'nde olacak. Bodrum Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilecek seminer ile Alzheimer risk faktörleri ve korunma konusunda bilgilendirme yapılacak.

Programda Güzel Sanatlar Fakültesi'nden müzikolog Doç. Togay Şenalp müzik, beyin sağlığı ve bellek ilişkisi üzerine bir sunum gerçekleştirmesi planlanıyor. Matematik öğretmeni ve beyin eğitmeni Yelda Şişman ise nöral ağların korunmasına ilişkin interaktif bir sunum yapacak.

Etkinliklerin ardından Cinemarin Oasis Alışveriş Merkezi'nde de Alzheimer konusunda bir film gösterimi ile farkındalık çalışması gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bodrum'da Alzheimer farkındalığı için 35 sanatçının eserleri sergileniyor - Son Dakika

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