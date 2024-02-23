Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojmanı su bastı - Son Dakika
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Yerel

Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojmanı su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı ve cadde üzerindeki lojman ile bahçeler su altında kaldı. Patlak nedeniyle yol çöktü ve sular lojmana ve sitelerin bahçelerine zarar verdi. MUSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi ve su kesintileri yaşanacağı bildirildi.

23.02.2024 15:34  Güncelleme: 15:35
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Bodrum'da ana isale hattı patladı, lojmanı bu bastı...O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı. Cadde üzerindeki lojman ve bahçeleri su bastı.

Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerindeki ana isale hattı, sabah saatlerinde patladı. Patlağın ardından asfalt yarıldı, yolda dev çukur oluştu. Patlaktan akan sular, Kargı Caddesi üzerindeki bir sitede bahçıvanların kaldığı lojmanı bastı. Sitelerin bahçelerini de su bastı. İhbarın ardından MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, patlağın olduğu noktada çalışma başlattı.

Bölgede su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Bodrum\'da ana isale hattı patladı, lojmanı su bastı
Kaynak: İHA

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