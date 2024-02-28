Bodrum'da bir markette doğum yapan kedi şaşkınlık yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da bir markette doğum yapan kedi şaşkınlık yarattı

Bodrum\'da bir markette doğum yapan kedi şaşkınlık yarattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir markette doğum yapan kedi görenleri hayrete düşürdü. Kedinin doğum yaptığı marketteki olay, müşteriler ve çalışanlar arasında şaşkınlık yarattı.

28.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir markette doğum yapan kedi görenleri hayrete düşürdü.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde bir marketin reyonunda kedi doğum yaptı. Sabah marketi açmak için gelen personel, kedi seslerini duyunca reyonun arka tarafına baktı. En alt reyonda bir kedinin doğum yaptığını gören personel durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Markete alışverişe gelen müşteriler ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çorap reyonuna giren kedi 4 yavrusunun sağ salim doğduğu, bir yavrunun ise telef olduğu öğrenildi. Kedilerin alınması için belediyeden ekip beklendiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Bodrum, Muğla, kedi, Hayvanlar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da bir markette doğum yapan kedi şaşkınlık yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 17:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrum'da bir markette doğum yapan kedi şaşkınlık yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement