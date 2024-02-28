Bodrum\'da bir markette doğum yapan kedi şaşkınlık yarattı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir markette doğum yapan kedi görenleri hayrete düşürdü.

Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde bir marketin reyonunda kedi doğum yaptı. Sabah marketi açmak için gelen personel, kedi seslerini duyunca reyonun arka tarafına baktı. En alt reyonda bir kedinin doğum yaptığını gören personel durumu Bodrum Belediyesi Hayvan Barınağı'na haber verdi. Markete alışverişe gelen müşteriler ise gördükleri manzara karşısında şok oldu. Çorap reyonuna giren kedi 4 yavrusunun sağ salim doğduğu, bir yavrunun ise telef olduğu öğrenildi. Kedilerin alınması için belediyeden ekip beklendiği öğrenildi. - MUĞLA