Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak - Son Dakika

Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak

MUĞLA Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Mesleki Eğitimde Seferberlik kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile otelciler arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otel personelleri işlerini yaparken diploma sahibi de olacak.

Protokol, otellerde çalışan tüm personelin, Bodrum'daki 3 mesleki ve teknik lisenin mesleki eğitim uygulama programına kayıtlarının yapılarak çalıştıkları meslek alanında kalfalık- ustalık belgesi ve lise diploması almalarını öngörüyor. İş birliği protokolü sayesinde ortaokul mezunu veya lise düzeyinde herhangi bir sınıftan ayrılmış kişilere hem eğitimlerine devam edip hem de fiilen iş hayatının içinde olacakları şekilde kariyer edinme fırsatı sunulacak.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in imzaladığı protokolde, 3 okuldaki Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanlarında Mesleki Eğitim Uygulama programına kayıtlı öğrencilerin sayısını arttırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve Mesleki Eğitim Uygulama öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yeni eğitim ortamlarının hazırlanmasının sağlanarak, öğrencileri iş hayatına hazırlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama ve istihdama katkı sağlama amaçlanıyor.

Mesleki eğitimde seferberlik

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Mahmut Özer' in talimatı ile Mesleki Eğitimde seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda mesleki eğitim yeniden dizayn ediliyor. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz bünyesinde olan Alan ve Dallar ile ilgili Bodrum Otelciler Derneği ile belirlediğimiz otellerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişileri kalfalık- ustalık belgesi ile donatacağız. Ayrıca bu eğitimi alanlar lise diplomasına da sahip olacaklardır. Bu çalışmalar sayesinde iş gücü piyasasında aranılan nitelikte personel yetişmesinin sağlanmasını hedefliyoruz. İlçemizde diğer iş kollarında da Mesleki Eğitim Programı istihdama yönelik çalışmalarımız devam edecektir."

İşveren Rahat Nefes Alacak

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de protokol ile turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacının önemli ölçüde çözüme kavuşacağını dile getirerek şöyle dedi:

"Daha önceden 4 yıllık eğitim boyunca mesleki eğitime devam eden kişilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'ini işveren veriyordu. Devlet de çalışan sayısına göre bir kısmını işverene geri veriyordu. Bu yeni düzenleme ile artık işverenin maddi yükümlülüğü olmayacak, devlet o asgari ücretin 3'te 1'inin tamamını kendisi karşılayacak. Dolayısıyla işverenler açısından mesleki eğitim merkezleri çok daha cazip bir hale gelmiş oldu. Bu vesile ile Turizm sektörü hem rahat bir nefes alacak hem de nitelikli personel ihtiyacı önemli ölçüde çözüme kavuşacak. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu kapsamda yapacağımız çalışmayı, Otelcilik ve Turizm sektörünün gelişmesi açısından çok önemsiyoruz" dedi.