Üye Girişi
Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak - Son Dakika

Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak

27.12.2021 17:41

Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacakMUĞLA Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Mesleki Eğitimde Seferberlik kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile otelciler arasında protokol imzalandı.

Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak

MUĞLA Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Mesleki Eğitimde Seferberlik kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile otelciler arasında protokol imzalandı. Bu kapsamda Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otel personelleri işlerini yaparken diploma sahibi de olacak.

Protokol, otellerde çalışan tüm personelin, Bodrum'daki 3 mesleki ve teknik lisenin mesleki eğitim uygulama programına kayıtlarının yapılarak çalıştıkları meslek alanında kalfalık- ustalık belgesi ve lise diploması almalarını öngörüyor. İş birliği protokolü sayesinde ortaokul mezunu veya lise düzeyinde herhangi bir sınıftan ayrılmış kişilere hem eğitimlerine devam edip hem de fiilen iş hayatının içinde olacakları şekilde kariyer edinme fırsatı sunulacak.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in imzaladığı protokolde, 3 okuldaki Konaklama ve Seyahat Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanlarında Mesleki Eğitim Uygulama programına kayıtlı öğrencilerin sayısını arttırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve Mesleki Eğitim Uygulama öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yeni eğitim ortamlarının hazırlanmasının sağlanarak, öğrencileri iş hayatına hazırlamak, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılama ve istihdama katkı sağlama amaçlanıyor.

Mesleki eğitimde seferberlik

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, törende yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanımız Prof.Dr. Mahmut Özer' in talimatı ile Mesleki Eğitimde seferberlik ilan edildi. Bu kapsamda mesleki eğitim yeniden dizayn ediliyor. Bodrum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Turgutreis Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz bünyesinde olan Alan ve Dallar ile ilgili Bodrum Otelciler Derneği ile belirlediğimiz otellerde çalışan ya da çalışmak isteyen kişileri kalfalık- ustalık belgesi ile donatacağız. Ayrıca bu eğitimi alanlar lise diplomasına da sahip olacaklardır. Bu çalışmalar sayesinde iş gücü piyasasında aranılan nitelikte personel yetişmesinin sağlanmasını hedefliyoruz. İlçemizde diğer iş kollarında da Mesleki Eğitim Programı istihdama yönelik çalışmalarımız devam edecektir."

İşveren Rahat Nefes Alacak

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz de protokol ile turizm sektörünün nitelikli personel ihtiyacının önemli ölçüde çözüme kavuşacağını dile getirerek şöyle dedi:

"Daha önceden 4 yıllık eğitim boyunca mesleki eğitime devam eden kişilerin her ay aldıkları asgari ücretin 3'te 1'ini işveren veriyordu. Devlet de çalışan sayısına göre bir kısmını işverene geri veriyordu. Bu yeni düzenleme ile artık işverenin maddi yükümlülüğü olmayacak, devlet o asgari ücretin 3'te 1'inin tamamını kendisi karşılayacak. Dolayısıyla işverenler açısından mesleki eğitim merkezleri çok daha cazip bir hale gelmiş oldu. Bu vesile ile Turizm sektörü hem rahat bir nefes alacak hem de nitelikli personel ihtiyacı önemli ölçüde çözüme kavuşacak. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bu kapsamda yapacağımız çalışmayı, Otelcilik ve Turizm sektörünün gelişmesi açısından çok önemsiyoruz" dedi.

Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak
Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak
Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak

YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, Mesleki Eğitim, Bodrum, Otel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak - Son Dakika


Metrodaki bıçaklı saldırgandan şaşkınlık yaratan savunma, suçu karşı tarafa attı Metrodaki bıçaklı saldırgandan şaşkınlık yaratan savunma, suçu karşı tarafa attı         
17:52
Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi         
17:41
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 17:55:09. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da diplomasız otel çalışanı kalmayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement