Bodrum\'da fırtına ağaçları devirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar yola devrildi.

İlçede güneyli yönlerden fırtına etkili oluyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle Pınarlıbelen Mahallesi Karanlık mevkiinde çam ağacı yola devrildi, yol trafiğe kapandı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı. Fırtınanın etkisiyle Yalıkavak Yolu'nda da okaliptus ağacı devrildi. Yolun tek şeridini kapatan ağaç, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Fırtına sebebiyle Bodrum ile Datça ve İstanköy Adası arasında planlanan feribot seferleri yapılamıyor. - MUĞLA