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Bodrum'da fırtına: Tekne karaya vurdu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana etkili olan fırtına sebebiyle yelkenli tekne karaya sürüklendi, feribot seferleri bugün de yapılamadı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarısı yaptığı ilçede kuvvetli rüzgar ve fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Turgutreis'te tonozdan ayrılan yelkenli tekne, kıyıya sürüklendi. Teknede küçük çaplı hasar oluştu. Balıkçılara denize açılmayın uyarısı yapıldı. Bodrum ile Datça ve Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki feribot seferleri ise yapılamadı. İlçede fırtına şeklinde esen rüzgarın hızının, bugün akşam saatlerinde azalacağı, Cuma günü kuvvetli rüzgar şeklinde esmesi bekleniyor.