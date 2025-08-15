Bodrum'da İnşaat Yasağına Uymayan Firmalara Ceza - Son Dakika
Bodrum'da İnşaat Yasağına Uymayan Firmalara Ceza

15.08.2025 17:35  Güncelleme: 17:37
Bodrum Belediyesi, inşaat yasağına uymayan firmalara ceza kesmeye devam ediyor. 15 Mayıs'tan bu yana yapılan denetimlerde toplam 10 milyon 340 bin lira ceza uygulandı. Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kaçak yapılaşma ile mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Bodrum Belediyesi, inşaat yasağına uymayan firmalara cezai işlem uygulamaya devam ediyor.

15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasağının ardından denetimlerini sıklaştıran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasağa rağmen şantiyelerde faaliyet gösteren inşaat firmaları ile beton taşıyan mikserler ve hafriyat çalışması yapan araçlara cezai işlem uyguluyor. Gerçekleştirilen denetimler sonucunda emre aykırılık ve gürültülü çalışma gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 770 işlemde 10 milyon 340 bin lira ceza kesildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan denetimler ile ilgili "Bodrum Belediyesi olarak, yarımada genelinde gerçekleştirdiğimiz kaçak yapılaşma ile mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Ekiplerimiz, gerçekleştirdikleri denetimlerin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de titizlikle değerlendirerek kent genelindeki çalışmalarını özveri ile yürütüyor. Özellikle inşaat yasağının devam ettiği bu dönemde, çalışmalarımızı daha da dikkatli bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

17:20
