Bodrum'da Kadın Mahalle Meclisi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bodrum'da Kadın Mahalle Meclisi Kuruldu

Bodrum\'da Kadın Mahalle Meclisi Kuruldu

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Akyarlar Mahallesi'nde kadınlar için mahalle meclisi kurarak, kadınların kendi haklarını savunmaları ve sorunlarını dile getirmeleri için bir platform oluşturdu.

06.11.2024 12:39  Güncelleme: 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve proje ortağı Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, kurmuş oldukları mahalle meclislerine Akyarlar Mahallesini de ekledi.

"Söz Bende" sloganıyla Bodrum'un Akyarlar Mahallesinde düzenlenen buluşmaya katılan mahalleli kadınların kendi aralarından seçtikleri İlkay Dumlu, Arzu Görgülü ve Aycan Güleş'ten oluşan geçici üç sözcü ile Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi kuruldu.

Kemer Mevkii'nde yer alan Bodrum Belediyesi Akyarlar Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen buluşmaya Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, dernek üyeleri ve müdürlük personelleri ile mahallede yaşayan kırka yakın kadın katıldı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Av. Gözde Çakıroğlu, kadınların kendi güçlerini, öz güvenlerini ve dayanışma ruhlarını en güçlü şekilde ortaya koyabilecekleri çok değerli bir girişim için toplandıklarını ifade ettiği açılış konuşmasında, "Bu meclisler, kadınların yalnızca bir araya gelmelerine vesile olan değil, aynı zamanda birbirlerine destek oldukları, fikir alışverişinde bulundukları ve kendi haklarını savunmak için güçlendikleri birer platformdur. Bu meclislerde kadınlar, kendi sesleriyle sorunlarını dile getirme, çözümler geliştirme ve yerelde karar alma süreçlerine doğrudan katılma fırsatını bulacaklar. Bizler de bu süreçte Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri olarak üzerimize düşeni yerine getirmek için sizlerin yanında olacağız. Amacımız, Bodrum Belediyesine bağlı kadın mahalle meclislerini kurarak 'Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi'nin oluşturulmasını sağlamak ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bu belgeyi, Bodrum Belediye Başkanımız Tamer Mandalinci'nin imzasına sunmak" dedi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise Bodrum Belediyesinin, kadın çalışmaları konusunda tüm ülkeye örnek teşkil ettiğine vurgu yaparak, "Yapanlar da zaten geçen dönem başkanı Ahmet Aras, şimdi de Başkan Tamer Mandalinci'dir. Bunu da Kadın Aile Müdürlüğü kadroları ile yaptılar. Gördüğünüz gibi hepsi genç, çalışkan ve azimli kadınlar. Hepimiz biliyoruz, kadın olmak kolay değil. Çünkü ne yazık ki toplumumuzda kadın olarak yapmamız gerekenler belli yapmamamız gerekenler belli. Dolayısıyla amacımız kadın olarak toplumda sesimizi daha çok duyurmak, alınan kararlarda söz sahibi olmak. Bu mahallede kimler yaşıyor? Sizler yaşıyorsunuz, ben yaşamıyorum ve mahallenizi sokağınızı en iyi bilen, tanıyan da sizlersiniz. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınların isteklerine istinaden alınacak tüm kararları bu meclisler aracılığıyla sizlere bırakıyor" şeklinde konuştu. Erozan ayrıca önümüzdeki süreçte başlatılacak atölye çalışmaları hakkında da meclis üyelerini bilgilendirdi.

Bugüne kadar Bodrum merkez, İslamhaneleri, Dereköy, Akçaalan, Yakaköy Türkmen, Mumcular, Peksimet, Bitez, Ortakent ve Akyarlar'da kurulan kadın mahalle meclislerine 07 Kasım 2024 Perşembe günü saat 17.00'de Kumbahçe de eklenecek.

Tamer Mandalinci: "Mahalle meclisleri ile kadınlar çözümün parçası olacaklar"

Bodrum'u güvenli bir geleceğe hazırlamak hedefiyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "Kadınların işte, evde, mahallede, hayatın her alanında söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Kadın mahalle meclislerini kurmamızdaki en büyük amaç, kadınların yerel çalışmalara katılımlarını sağlayarak onları daha görünür kılmak ve hayatın her alanında aktif rol almasını sağlamak. Kurmuş olduğumuz mahalle meclislerine katılan kadınlar, kadın olarak bölgelerinde yaşadıkları sorunlar çözülsün diye beklemeyecek, bizzat çözüm önerisinde bulunup alınan kararlarda çözümün bir parçası olacaklar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Akyarlar, Politika, Bodrum, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bodrum'da Kadın Mahalle Meclisi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Tarihi adım’’ olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Tarihi adım'' olarak duyurdu: 34 harfli ortak alfabe hazır
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:54 TFF, hakem Atilla Karaoğlan’ın Avrupa’da yöneteceği maçı sakladı TFF, hakem Atilla Karaoğlan'ın Avrupa'da yöneteceği maçı sakladı
19:39 Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu?
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
19:12 Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu Akılalmaz olay: Hırsızların üzerine uçtu
18:51 ABD’de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı ABD'de banka skandalı: FBI milyonlarca dolarlık kripto parayı geri aldı
18:49 Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen’i transfer edecek Bomba iddia: Fenerbahçe, Victor Osimhen'i transfer edecek
18:48 İmzalar atıldı, Kırgızistan’ın borçları silindi İmzalar atıldı, Kırgızistan'ın borçları silindi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 14:13:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Kadın Mahalle Meclisi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.