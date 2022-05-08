Bodrum'da renkli uçurtma festivali - Son Dakika
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Bodrum'da renkli uçurtma festivali

08.05.2022 17:02
Bodrum'da renkli uçurtma festivali

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Uçurtma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Uçurtma Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve birçok kurumsal firmanın gönüllü desteği ile gerçekleşen festival, Değirmenler mevkiinde yapıldı. Müzik dinletisi ve dans gösterileri ile başlayan festivalde Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından satılan uçurtmalar, Bodrum semalarına yükseldi. Uçurtmalardan elde edilen gelir, okula bağışlandı. Festivalde yerel sanatçılar konser verdi, palyaço gösterileri, yüz boyama etkinlikleri, halkoyunları gösterileri sunuldu. Ortakent Yahşi Engelliler Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından belirlenen yılın annesine hediyeler verildi.

Festivalde konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, şunları dile getirdi:

"Eğitim öğretim faaliyetleri sadece okullarda vermiş olduğumuz akademik çalışmalardan ibaret değil. Bu da fevkalade bir eğitimdir. 16 yıldır devam eden ve bu organizasyonu yapan Miyase Hanımı tebrik ediyorum."

Organizasyon yetkilisi Miyase Karlıova ise "Uçurtma festivalini herkes çok özlemiş. Burada çok büyük bir kalabalık var. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bu organizasyonun tüm geliri eğitime katkı amaçlıdır. Her uçurtma eğitime katkı amaçlı uçuyor. Uçurtmalarımız rengarenk aileler burada ve çocuklarıyla birlikte bahara merhaba diyor. 6 farklı kategoride yarışmalarımız var. Dereceye giren çocuklarımıza bisiklet hediye edeceğiz. Uçurtma bir gelenektir. Anneler gününde annenize, hediye edebileceğimiz en güzel şey çocukluğudur. Herkes burada çocukluğunu buluyor. Anneler günü dolasıyla da bugün yılın annesine de hediyemiz var" dedi.

Festival, akşam saatlerine kadar devam etti. - MUĞLA

Bodrum'da renkli uçurtma festivali
Bodrum'da renkli uçurtma festivali
Bodrum'da renkli uçurtma festivali
Bodrum'da renkli uçurtma festivali
Bodrum'da renkli uçurtma festivali
Bodrum'da renkli uçurtma festivali

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da renkli uçurtma festivali - Son Dakika


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