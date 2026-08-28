Bodrum Çamlık Mahallesi yeni camiye kavuştu - Son Dakika
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Bodrum Çamlık Mahallesi yeni camiye kavuştu

Bodrum Çamlık Mahallesi yeni camiye kavuştu
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Bodrum'un Çamlık Mahallesi'nde eski caminin yetersiz kalması üzerine hayırseverlerin desteğiyle Selçuklu mimarisinde inşa edilen yeni cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışın ardından ilk cuma namazı kılındı. Törende konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, mahalleye kardeşinin adını taşıyan yeni bir okul kazandırılacağını da duyurdu.

Bodrum'un Çamlık Mahallesi'nde eski caminin yetersiz kalması üzerine AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleriyle başlatılan çalışma kapsamında yeni cami inşa edildi. Hayırseverlerin desteğiyle Selçuklu mimarisinde yaklaşık 15 ayda tamamlanan cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı. Açılışın ardından camide ilk cuma namazı kılındı.

Çamlık Mahallesi'ndeki caminin açılışında konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, camilerin sadece ibadet edilen yerler olmadığını belirterek, bu yapıların toplumun bir araya geldiği, birlik ve beraberliğin güçlendiği önemli mekanlar olduğunu söyledi. Akbıyık, kısa sürede tamamlanan caminin Bodrum ve Muğla'ya yakışan bir eser olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Caminin yapım fikri cuma namazında ortaya çıktı"

Caminin yapım sürecinde öncü rol üstlenen Mevlüt Çavuşoğlu ise Çamlık Mahallesi'nin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, yeni cami fikrinin bir cuma namazı sırasında mahalle muhtarının mevcut caminin ihtiyacı karşılamadığını kendisine anlatmasıyla ortaya çıktığını söyledi.

Muhtarla yaptığı görüşmenin ardından yeni bir cami yapılması için harekete geçtiklerini anlatan Çavuşoğlu, kamu kurumları ve hayırseverlerin desteğiyle projenin kısa sürede tamamlandığını belirtti.

Çavuşoğlu, "Hayırlı bir iş için yola çıktığınız zaman Allah da yardım ediyor, kulları da yardım ediyor. Biz bu yola çıkarken hayırseverlere güveniyorduk. Bizi mahcup etmediler. Antalya'dan hemşehrilerimizden de ricada bulunduk. Burada yatırımı olmayan hemşehrilerimiz de katkı sağladılar" dedi.

Caminin yapımında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bodrum Belediyesi, müftülükler, kaymakamlık ve hayırseverlerin katkı sunduğunu belirten Çavuşoğlu, özellikle Antalyalı iş adamı Rıdvan Güzel'e inşaatın sorumluluğunu üstlenmesi ve sağladığı maddi destek nedeniyle teşekkür etti.

Çavuşoğlu'ndan yeni eğitim müjdesi

Çavuşoğlu, caminin ardından Çamlık Mahallesi'ne yeni bir okul kazandırılması için de çalışma yürüttüklerini açıkladı. Kısa süre önce hayatını kaybeden kardeşi Aydın Çavuşoğlu'nun adını yaşatmak amacıyla okul yaptırmak istediklerini belirten Çavuşoğlu, mahalle sakinleri ve ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Gerekli resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından okul projesi için çalışmalara başlanmasının planlandığını ifade eden Çavuşoğlu, eğitim yatırımının da bölge için önemli bir kazanım olacağını dile getirdi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi. Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri camiyi gezerek incelemelerde bulunurken, vatandaşlar da camide ilk cuma namazını kıldı. Program, katılımcılara yapılan ikramlarla sona erdi.

Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, protokol üyeleri, hayırseverler ve mahalle sakinleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrum Çamlık Mahallesi yeni camiye kavuştu - Son Dakika

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