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Bodrum'da Şiddetli Yağış: Belediye Önlemler Aldı - Son Dakika
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Bodrum'da Şiddetli Yağış: Belediye Önlemler Aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünden bu yana metrekareye 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı. Sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, Bodrum Belediyesi ekipleri su akışını sağlayarak taşmalara engel oldu. İhtiyaç durumunda vatandaşlarla iletişim kurarak ihtiyaç ve talepleri ilgili birimlere ileten belediye, risk taşıyan bölgeleri de tespit ederek müdahale edilmesi gereken yerlere bildiriyor.

Bodrum\'da Şiddetli Yağış: Belediye Önlemler Aldı
02.01.2024 - 16:22,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde metrekareye dünden bu yana 23 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri aldı.

Bodrum'da aralıklarla etkili olan sağanak yağışta yollarda zaman zaman su birikintileri oldu. Su birikintilerinin olduğu bölgelerde trafik akışı yavaşladı. Yağışla birlikte derelerin de debisi yükseldi. Mazgallar ve dere yataklarında bir taraftan nöbet tutup diğer taraftan da temizlik çalışmaları yapan Bodrum Belediyesi ekipleri, su akışını sağlayıp taşmalara da engel oldu. Yarımadanın farklı bölgelerinde bulunan ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın koordinasyonunda iletişim halinde kalıp önlemler alarak gereken noktalarda denetimleri artırdı. İş makineleri ve personelleri ile teyakkuz halinde olan Bodrum Belediyesi, Saha Çözüm ve Koordinasyon ekipleriyle ihtiyaç durumunda vatandaşlarla iletişim kurarak, ihtiyaç ve talepleri ilgili müdürlüklere iletiyor. Düzenli devriye gerçekleştiren Zabıta ekipleri de risk taşıyan ve müdahale edilmesi gereken yerleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bodrum'da Şiddetli Yağış: Belediye Önlemler Aldı - Son Dakika
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