Kavşak düzenleme çalışması tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kavşak düzenleme çalışması tamamlandı

Kavşak düzenleme çalışması tamamlandı
17.02.2026 16:37  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik karmaşasını azaltmak amacıyla yapılan kavşak projesi tamamlandı. Kavşakta yapılan düzenlemelerle yol üst kaplaması onarıldı, kaldırımlar ve durak yerleri yeniden düzenlendi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, trafik akışının daha düzgün hale geldiğini belirtti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik başlatılan çalışmalardan biri daha, son yapılan düzenlemelerle tamamlandı.

Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin, Düzalan Caddesi ile Mehmet Türedi Sokak kesişiminde hayata geçirilen kavşak projesi, kavşakta gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ve mandalin ağacı figürünün yerine yerleştirilmesiyle tamamlandı.

Bölgede yıllardır trafik karmaşasının yaşandığı noktada, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin girişimleri sonucunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan gerekli izinlerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol üst kaplaması onarımı, bordür ve refüj düzenlemeleri tamamlandı; kaldırımlar ve yol kenarında bulunan araç cepleri yeniden düzenlenerek bölgedeki durak yeri değiştirilip daha uygun bir konuma alındı.

Kent yaşamını kolaylaştıran çalışmalar devam edecek

Kavşakta incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çözüme kavuşturdukları her işi Bodrum'un değerlerini yansıtan sanatsal çalışmalarla buluşturacaklarını ifade ederek, "Bölge halkımız ve esnafımızın uzun süredir beklediği bir çalışmayı tamamlamış olduk. Trafik karmaşasının yaşandığı bölgede yaptığımız düzenlemeyle trafik akıcı bir hale geldi. Son olarak peyzaj düzenlemelerimizle birlikte üzerinde 48 adet mandalin bulunan; Bodrum'un emeğini, toprağını ve geleceğini simgeleyen Bodrum mandalini ağacımızı da kavşaktaki yerine yerleştirdik. Trafik yoğunluğunu azaltacak diğer çalışmalarımız da hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte hız kazanacak. Ekip arkadaşlarımla beraber proje bazlı, halkımızın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Tamer Mandalinci, Trafik, Bodrum, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kavşak düzenleme çalışması tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:13:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kavşak düzenleme çalışması tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.