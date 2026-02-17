Kavşak düzenleme çalışması tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik başlatılan çalışmalardan biri daha, son yapılan düzenlemelerle tamamlandı.

Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin, Düzalan Caddesi ile Mehmet Türedi Sokak kesişiminde hayata geçirilen kavşak projesi, kavşakta gerçekleştirilen peyzaj çalışmaları ve mandalin ağacı figürünün yerine yerleştirilmesiyle tamamlandı.

Bölgede yıllardır trafik karmaşasının yaşandığı noktada, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin girişimleri sonucunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınan gerekli izinlerin ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara başladı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında yol üst kaplaması onarımı, bordür ve refüj düzenlemeleri tamamlandı; kaldırımlar ve yol kenarında bulunan araç cepleri yeniden düzenlenerek bölgedeki durak yeri değiştirilip daha uygun bir konuma alındı.

Kent yaşamını kolaylaştıran çalışmalar devam edecek

Kavşakta incelemelerde bulunan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, çözüme kavuşturdukları her işi Bodrum'un değerlerini yansıtan sanatsal çalışmalarla buluşturacaklarını ifade ederek, "Bölge halkımız ve esnafımızın uzun süredir beklediği bir çalışmayı tamamlamış olduk. Trafik karmaşasının yaşandığı bölgede yaptığımız düzenlemeyle trafik akıcı bir hale geldi. Son olarak peyzaj düzenlemelerimizle birlikte üzerinde 48 adet mandalin bulunan; Bodrum'un emeğini, toprağını ve geleceğini simgeleyen Bodrum mandalini ağacımızı da kavşaktaki yerine yerleştirdik. Trafik yoğunluğunu azaltacak diğer çalışmalarımız da hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte hız kazanacak. Ekip arkadaşlarımla beraber proje bazlı, halkımızın hayatını kolaylaştırıcı çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MUĞLA