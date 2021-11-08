Üye Girişi
Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor - Son Dakika

Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor

08.11.2021 15:05

Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediyenin kaçak yapılarla mücadelesi devam ederken, iskelelerin ve kaçak yapıların yıkımı 3 yıldır sürüyor.

Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde belediyenin kaçak yapılarla mücadelesi devam ederken, iskelelerin ve kaçak yapıların yıkımı 3 yıldır sürüyor.

Bir yandan Bodrum belediyesi kaçak yapıların yıkımına devam ederken, diğer yandan ise kaçak yapılar yapılmaya devam ediyor. Yıllardır kaçak yapıyla mücadele eden Bodrum Belediyesi ekipleri denetimleri sıklaştırdı. Bir yandan kaçak yapılarla mücadele eden ekipleri diğer yandan ise Bodrum genelindeki tüm şantiye alanları, çevreye ve geçiş güzergahlarını kirleten uygulamaları ve mesai saatleri dışında çalışmalar ile ruhsat tabelası kontrolü başta olmak üzere bir çok konuda denetimlerini hızlandırdı. Ayrıca imara aykırı bir şekilde ikametlerine eklenti yapanlara karşı da ekipler gerekli denetimleri sürdürüyor. Ekipler rutin kontrolleri dışında vatandaşlardan gelen ihbarları da anında değerlendiriyor. Yapılan denetimlerde olumsuzluklarla karşılaşılan şantiyeler ile mahallelerde ilgili firmalar ve kişiler hakkında işlem uygulanmak üzere tespit tutanağı tutulurken, olumsuzlukların giderilmesi için verilen ikaz tutanaklarının da takibi yapılıyor.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak ilçede sağlık, huzur ve düzen İçin 7/24 görev yapmakta olduklarını ifade eden Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, "Görevlerimizin başında işletmelerde hijyen denetimi ve kaçak yapılar ile mücadele geliyor. Ekiplerimiz aralıksız olarak şantiyelere giderek ruhsat, güvenlik tedbirleri ve diğer konularda denetimlerini sürdürüyor. Bodrum'daki inşaat firma sahiplerinin ve şantiye şeflerinin inşaat ruhsatları gibi konularda gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir. Ayrıca ruhsat alarak inşaata başlayan şantiyeler de mutlak suretle ruhsat tabelasını asmak ve gerekli güvenlik tedbirlerini almak zorundadır" diye konuştu.

Kaçak yapıya geçit yok

İmara aykırı bir şekilde ikametlerine eklenti yapanlara karşı da ekiplerin gerekli denetimleri gerçekleştirdiğini söyleyen Özyıldız, "Ekiplerimiz, denetimler sonunda tanzim ettikleri tutanakları, ilgili birimlere sevk ediyorlar. Bu tür yapılar hakkında da gerekli para cezaları ve yıkım kararları da uygulanmaktadır. Diğer bir konu ise beton mikserlerinin yollarımıza zarar vermesidir. Bu konuda da beton firma sahiplerinin çalışanlarını ikaz ederek yollara atık beton dökülmesini engelleyici tedbirleri almalarını istiyoruz. Vatandaşlarımız bu ve bunların dışındaki tüm konularda 444 00 48 çağrı merkezini arayarak şikayetlerini bildirebilirler. Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak 24 saat halkımızın emrinde olduğunun bilinmesini istiyorum" dedi.

Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor
Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor
Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor
Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor

Zabıta Müdürlüğü, Bodrum, Zabıta, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum 16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti 16:04 Barcelona'da efsane Xavi dönemi resmen başladı! Taraftar stada akın etti Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı 15:57 Kuzen cinayetinin sebebi yasak aşk çıktı
Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti 15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı 15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi 15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı 15:11 Fenomen Orkun Işıtmak'ın kreşteki videosu olay oldu! Tepkiler sonrası açıklama yaptı İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi 14:19 İç çamaşırlarının yerinde olmadığı gören kız, kamera kayıtlarını izleyince gerçeği öğrendi

Son Dakika Haberleri
16:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ paylaşımı: Bu şanlı günü en içten dileklerimle tebrik ediyorum
16:00 Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar
15:55 Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı
15:53 Kylie ve Kendall Jenner konserde aldırış etmeden cesetlerin yanından geçti
15:50 Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi
15:48 Yasak Elma, Kalp Yarası, Üç Kuruş dizileri yeni bölüm fragmanları yayınlandı
15:39 Bu pozisyonu izlemek zor olacak
15:34 N'Sakala Beşiktaş'a veda ediyor
15:21 Son Dakika: Erhan Usta, İYİ Parti'nin yeni grup başkanvekili seçildi
15:17 Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Ana gündemde maddesi asgari ücret zammı ve artan gıda fiyatları         
16:10
Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu Garson, otobüs beklediği durakta kurşunların hedefi oldu         
16:04
Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar Türkiye'nin iki giyim devinde skandal görüntüler: Zam yaptıkları ürünleri indirimli diye satışa çıkardılar         
16:01
Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı Kiraladığı evdeki gizli kapağı kaldıran genç, zindanla karşılaştı         
15:56
Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi Bomba iddia: Irak Başbakanına yönelik SİHA saldırısını İran gerçekleştirdi         
15:51
Bu pozisyonu izlemek zor olacak Bu pozisyonu izlemek zor olacak         
15:40
Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi Stefan Kuntz, Ferdi Kadıoğlu'na Milli Takım formasını giydiremedi         
15:18
Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde Abdurrahman Dilipak'a hayat pahalılığını sorduk, çok konuşulacak bir öneride bulundu: Çözüm kenevirde         
15:01
ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek ABD, Batı Trakya'daki Dedeağaç Limanı'na bin askeri araç ile 120 saldırı helikopteri getirecek         
14:11
Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı Araçların önüne uzanıp, kendisini denize attı         
14:09
Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı Mahrem görüntüleri sızan çifti kovdular! Belediyedeki sözde mahkeme ile ilgili inceleme başlatıldı         
13:59
Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor Bomba iddia: O Ses Türkiye final yapıyor         
13:34
Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi Çip krizi sebebiyle Ford, Gölcük'teki fabrikasında üretime ara verdi         
12:11
Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu Hesabında 600 bin TL'yi görünce dili tutuldu: Benim için 10 saniyeliğine dünya durdu         
10:24
Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor Kıdem tazminatı tavanı 9.100 liraya çıkıyor         
10:18
Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı Farah Zeynep Abdullah saçlarını boyattı, yeni imajı hayranlarından tam not aldı         
08:30
Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar hafta ortasında düşecek, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2021 16:17:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da yıllardır süren kaçak yıkımlar devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement