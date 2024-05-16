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Bodrum Ortakent Yahşi arıtması için yeni proje

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Bodrum'da Ortakent Yahşi Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu.

MUĞLA - Bodrum Ortakent Yahşi Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Ahmet Aras, Ortakent arıtması için yeni bir çözüm arayışı içinde olduklarını ve bununla ilgili projelerinin bulunduğunu açıkladı.

"Sahil bölgesindeki arıtma tesisinin mahkeme kararı ile iptal edilmesinden sonra şimdi Ortakent'in arıtmasına yeni bir çözüm arıyoruz. Bununla ilgili iki projemiz var. Bunlardan hangisi çözüme daha yıkın ise onu uygulayacağız. Burada iki çözüm önerimiz var. Birisi öncelikle sahil bölgesindeki iptal edilen arıtmayı da kapsayacak şekilde Bitez üzerinden Gümbet yeni arıtma tesisine bu bölgedeki atıkların aktarılması ve Gümbet yeni atık arıtma tesisinde arıtılması. Diğeri de yine Ortakent merkezin şu an içinde bulunduğu arıtma tesisinin atık suyunu Bitez'e tekrar Konacık üzerinden bağlayarak oradan Konacık arıtmaya ve oradan yine Gümbet atıksu arıtma tesisine aktarmak. Bununla ilgili şu anda arkadaşlarımız bizden önceki dönemde de yine İller Bankası yoluyla bu hattı kredilendirip imal etmeyi planladılar. Şimdi biz bu işin daha uygun olduğunu düşündüğümüzden buradaki kredilendirilme konusuna çalışıyoruz. Ama tabi ki bunun ciddi bir maliyeti var ve aynı zamanda yaklaşık 15 kilometre civarında bir imalat var burada. Biz de en kısa sürede önümüzdeki kışın bu hattı imal ederek aynı zamanda da Ortakent Yahşi'nin merkezdeki atık su arıtma tesisini buradan iptal ederek sahil ile buluşturup oradaki terfi merkezleri yoluyla Gümbet Atıksu Arıtma tesisine basacağız. Çok büyük bir çalışma dönemi bizi bekliyor. Yapımızı, güçlendirerek, finansmanımızı mali yapımızı güçlendirerek bu sorunlara eğileceğiz. Biz çalışmaya hazırız. Bu yatırımları yapacağız. Yeter ki önümüz açılsın" dedi.

Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ile de bu konuyu görüştüğünü belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras altyapı konusunda, içme suyu konusunda veya katı atık bertaraf konusunda kredilendirmeyi her zaman yaptıklarını, şimdilik ana gayelerinin burayı kredi ile çözmek olduğunu belirtti. Aras, yapılacak olan yatırımı Sayın Cumhurbaşkanının da yatırım programına alınması gerektiğini söylerken, onu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a giderek anlatacaklarını ve bu yatırımın ne kadar önemli oluğunu ifade edeceklerini söyledi.