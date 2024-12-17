Sedat Peker\'in iddiaları ile gündeme gelen Paramount Otel, mühürlendi!

Yerel

Bodrum'un en lüks otellerinden biri olarak bilinen ve geçmişte "Paramount" adıyla hizmet veren otel, bu kez "The Plaza Bodrum" adıyla hizmet vermeye başlayacakken ÇED raporu iptal edilince, belediye tarafından mühürlendi.

ÇED RAPORU İPTAL EDİLDİ

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna yapılan itirazlar sonucunda mühürlenen otelin geleceği belirsizliğini koruyor. Raporun iptal olma gerekçesi olarak ise tesiste izinsiz büyütme, oda ekletme olduğu öne sürüldü. Bodrum'un prestijli turizm tesislerinden biri olan otelin sahibinin ise Sezgin Baran Korkmaz olduğu öğrenildi.

Lüksü ve yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otelin sezon fiyatlarının gecelik bin eurodan başlayıp 30 bin euroya kadar çıktığı öğrenildi. Turizm sektöründe büyük yankı uyandıran mühürleme kararı sonrası, otelin yeniden hizmet verip veremeyeceği merakla bekleniyor.

PEKER'İN İDDİALARI İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Eski adıyla Paramount Otel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 2021 yılında yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine gelmiş; Peker, bu videolarda söz konusu otelde tatil yapan isimlerle ilgili iddialarda bulunmuştu.

İddialara göre, Veyis Ateş başta olmak üzere birçok gazeteci, yargı mensubu, bürokrat Paramount Hotel'de ücretsiz tatil yapmıştı. Peker, otele Sezgin Baran Korkmaz'ın 'çöktüğünü' de öne sürmüştü.