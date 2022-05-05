Bodrum ve Yunan adalarını resmetti - Son Dakika
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Bodrum ve Yunan adalarını resmetti

05.05.2022 14:42

Bodrum ve Yunan adalarını resmetti İlk sergisini Bodrum'da açtı Ressam Serpi Koca'nın "İki Kıyı Bir Deniz" isimli ilk sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bodrum ve Yunan adalarını resmetti

İlk sergisini Bodrum'da açtı

MUĞLA - Ressam Serpi Koca'nın "İki Kıyı Bir Deniz" isimli ilk sergisi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bursa'da yaşamını sürdüren işletmeci Serpil Koca, sahibi olduğu kafenin bir köşesinde resim yapıyor. Tuval üzerine yağlıboya çalışan Koca'nın, Bodrum ve Yunan adalarını resmettiği sergisi "İki Kıyı Bir Deniz", Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle görücüye çıktı. Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi sergi salonunda açılan sergi, ziyaretçilerini ağırlıyor. Ressam Serpil Koca, ilk kişisel sergisini açtığını ifade ederek "Yıllar önce resim eğitimi almıştım. O eğitimin ardından resim yapmaya devam ettim. Çalışmalarımı kafemde yapıyorum. Kafemin bir köşesinde kendime alan oluşturdum. Orada resim yapmam müşterilerimin de ilgisini çekiyor. Herkese örnek olmak adına kafemin bir köşesinde çalışmalarımı sürdürüyorum" dedi.

Sergide Bodrum ve Yunan adalarını resmettiğini söyleyen Sibel Koca; "Güneşin iki yerde de bir anda doğup bir anda batışı ilgimi çekmişti. Buradan esinlenerek aklıma geldiği gibi renklerle tuvalime döktüm. Fırçam, özgürce tamamen bana aittir. Şu an sergide 23 resmim var. Bunları kısa bir sürede yaptım. Sergide Bodrum ve Yunan adaları, yelkenliler, eski Yunan evleri, günbatımlarını resmettim. Yunanistan ve Türkiye arasındaki dostluğa karınca kararınca benim de katkım olması için sergime böyle bir isim koydum. Ben yağlıboya çalışıyorum sıcak renkleri tercih ediyorum. Kendi ruhumu katmak istiyorum. Ben hayat dolu bir insanım, onu tuvallerime yansıtmaya çalışıyorum" dedi.

Ressam Serpil Koca, kendisine desteklerinden dolayı oğlu Volkan ve kızı Derya'ya teşekkür ederek kendisine ilham kaynağı olduklarını sözlerine ekledi. 23 eserin yer aldığı sergi ise 7 Mayıs tarihine kadar açık kalacak.

Bodrum ve Yunan adalarını resmetti
Bodrum ve Yunan adalarını resmetti
Bodrum ve Yunan adalarını resmetti
Bodrum ve Yunan adalarını resmetti

YORUMLAR
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Ressam, Bodrum, Muğla, Yunan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bodrum ve Yunan adalarını resmetti - Son Dakika


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