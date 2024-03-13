Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor - Son Dakika
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Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor

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Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, play-off finallerinde 3 maça çıkacak. Eğer final grubunu ilk ikide bitirirse Sultanlar Ligi'ne katılacak. Başkan Hadi Türk, şampiyon olarak döneceklerine inandığını söyledi.

13.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:59
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- 'Bodrum'un İncileri' adım adım Sultanlar Ligi'ne gidiyor

MUĞLA - Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, play-off finallerinde 3 maça çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, final grubunu ilk ikide bitirdiği takdirde adını Sultanlar Ligi'ne yazdıracak. Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, finallerden şampiyon olarak döneceklerine inandığını söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bodrumspor, gruplardan çıkarak adını final grubuna yazdı. Bursa'da oynanacak final maçlarında yeşil-beyazlı ekip; Aras Kargo, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle kozlarını paylaşacak. Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip, Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, final grubunda 3'te 3 yapıp, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. Öte yandan, Bodrum'un İncileri, ilk final grubu maçını 15 Mart saat 17.00'da Aras Kargo ile oynayacak.

"Finalde taraftarlarımızı görmek istiyoruz"

Finale kaldıkları için mutlu olduklarını ifade eden Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, "Devir teslim töreninden sonra kızlarımızın müthiş bir hediyesi oldu ve çok sevinçliyim. Sezon başından bu yana çok güzel anılarımız oldu, güzel galibiyetler aldık. Yarı final maçlarında kızlarımız müthiş bir karakter gösterdiler ve bizi mahcup etmediler bizlerde onları mahcup etmeyeceğiz. Bursa'da Bodrum halkı olarak tam destek vereceğiz. Finallerden şampiyon olarak döneceğimizi umuyorum. Bu süreçte belediyemiz, sponsorlarımız ve halkımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Finallerde taraftarlarımız bizimle beraber olursa çok seviniriz" dedi.

Zor bir iş başardıklarını söyleyen Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Adnan Kıstak da, "Acı günümüz, tatlı günümüz oldu ama sonunda mutlaka acı çekmeden sevinç olmaz. Başta belediyemiz olmak üzere, yönetimimize sponsorlarımız, emek veren herkese çok teşekkür ederim. Bize cani gönülden destek veren taraftarımıza ayrıca çok teşekkür ederim. İşin en kolay yerine geldik. Yüzde 51 şansımız var, çünkü biz bütün maçlara çıkıp rahat oynuyoruz. Çok alt yerlerden buraya geldik, mühim olan üst tarafta durmak zordur. Yukarı çıkmak diye hedef kolay ama yukarıda durmak zordur. Biz sevgiyle takım olarak oynuyoruz 3 gün sonra buraya çok güzel döneriz diye düşünüyorum, ama yeneriz ama yeniliriz. Biz yeneceğimizi biliyoruz" diye konuştu.

Takımın kaptanı Esra Şen ise, " Güzel galibiyetlerle döndük, Bodrum'u gururlandırdığımızı düşünüyorum. Şimdiki amacımız finallerde daha iyisini yapıp Sultanlar Ligine çıkmak. Elimizden gelen mücadeleyi yaparsak, disiplinli oynarsak 3 maçtan da galip geleceğimizi düşünüyorum ve inanıyorum. Hazırlıklarımızı tamamladık ve psikolojik hazırlık devresine girdik. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsin bizi çok motive ediyorlar" şeklinde duygularını aktardı.

Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi\'ne adım adım ilerliyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi'ne adım adım ilerliyor - Son Dakika

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