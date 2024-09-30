Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıcı Anlattı - Son Dakika
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Yerel

Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıcı Anlattı

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Görele'de boğulma tehlikesi geçiren genci kurtaran Mustafa Uğurlu, yaşadığı kritik anları paylaştı.

30.09.2024 18:00
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Boğulma tehlikesi geçiren bir genci kurtardı kendisi tehlike atlatmıştı: O anları anlattı

Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtardıktan sonra, kendisi de boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Uğurlu o anları anlattı

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde, boğulma tehlikesi geçiren bir genci, kurtardıktan sonra kendisi de boğulma tehlikesi geçiren vatandaş o anları anlattı.

ilçesinin İsmailbeyli köyü Denizkızı Plajında uyarılara rağmen denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki S.Ö'yü kurtardıktan sonra kendisi de akıntıya kapılan Mustafa Uğurlu kıyıya çıkmak için bir saat boyunca dalgalara karşı mücadele verdi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinden bir erin beline ip bağlayarak denize girmesiyle kurtulan Uğurlu yaşadığı o anları anlatarak, "Sahilde güneşleniyordum ama deniz dalgalı olduğu için denize girmemiştim. Biz güneşlenirken gençler denize girmek istediğinde deniz tehlikeli diye uyaranlar oldu ancak yine de denize girmişler. Bir süre sonra bir bağırma sesi duydum. Bir baktık ki gençlerden biri açığa doğru sürükleniyordu. O arada hiç düşünmeden hemen denize girdim. Bir bota tutunarak ve sahildekilerin yardımıyla kıyıya çıkarmayı başardık. Ancak o arada akıntı beni kayalıklara doğru sürüklemeye başladı. Kurtulmak için bir süre mücadele ettim ama bir türlü kıyıya ulaşmam mümkün olmadı. O arada ne kadar zaman geçti bilemiyorum ama itfaiyeden bir arkadaş beline doladığı iple denize girmiş beni tutarak birlikte sahile ulaştık.Çok şükür ben de kurtardığım gencin de durumu iyi. Burası Karadeniz kesinlikle dalgalı zamanlarda denizi hafife almamak gerekir"dedi.

Boğulma Tehlikesi: Genç Kurtarıcı Anlattı
Kaynak: İHA

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